112: We willen seks, NU!

Als Maud voor het eerst een wilde nacht wil beleven met Tommy, gaat het weer eens helemaal mis. Jelle heeft haar een bericht gestuurd waarin hij haar schreef dat hij haar terug wilde. Tommy heeft het bericht gelezen en is not amused, maar dat blijkt vooral te komen omdat hij bang is Maud kwijt te raken en omdat hij zelf ook niet helemaal eerlijk is geweest: hij blijkt namelijk al vader van een kindje van vier. Maud spreekt met haar nieuwe lover af dat ze gewoon veel gaan daten en wil verder even zien waar dit heen gaat. Ze sluiten Ibiza af, wederom zonder seks, maar wel met een goed gevoel. Maar als Maud thuiskomt wordt ze verrast: wie heeft dat daar nou achtergelaten?!

Op tafel staat een roos in een vaas met een brief, met daarop: Voor Maud. Ik frons, maar denk al te weten van wie dit vandaan komt en op de een of andere manier geeft het me helemaal niet zo’n fijn gevoel. Het is inderdaad van Jelle. In de kaart staat niet veel meer dan wat hij me ook al stuurde toen ik op Ibiza was. Ergens vind ik het lief, maar aan de andere kant irriteert het me: hoezo kun je wel vreemdgaan, maar heb je later spijt als ík me weer een beetje fijn voel?! Het lijkt wel alsof ik gewoon niet gelukkig mag zijn ofzo.

Ik laat de spullen liggen en plof op bed neer. Voordat ik het weet beland ik in dromenland: ik ben stiekem doodmoe van de reis en moet morgen gewoon weer naar college dus heel erg is het niet. Ik slaap alleen totaal niet lekker. Ik droom over Jelle, over Tommy, over een kleuter die mijn haar vol stopt met mosterd uit een kastje en als ik mijn handen door mijn haar woel blijven mijn vingers vastkleven. Daarna zak ik met bed en al door een vloer heen en als ik wil schreeuwen komen er alleen maar piepjes uit mijn keel. Nog moeier dan ik ging slapen, word ik een paar uur later weer wakker. Blegh… tijd om weer aan het ‘echte’ leven te beginnen.

Een week later is het de eerste keer dat ik Tommy weer ga zien. Jelle heeft me de afgelopen dagen bestookt met berichten, maar ik ben eigenlijk nergens op ingegaan. Ik weet gewoon niet zo goed wat ik met hem wil, maar ik weet wel dat ik meer zin heb om Tommy te zien op dit moment dan dat ik me op Jelle wil focussen. We gaan naar de film: The Lion King. Dat was altijd mijn lievelingsfilm toen ik klein was, dus ik verheug me er enorm op.

Als ik Tommy aan zie komen fietsen voel ik weer een kriebel in mijn maag. Deze keer is het niet mijn menstruatie: die is inmiddels voorbij en mocht er vanavond iets gebeuren dan ben ik ready to go! Benen geschoren, bikinilijn laten harsen en ik heb mijn mooiste lingerie uit de kast getrokken. Tommy heeft ook zijn best gedaan, dat kan ik duidelijk zien. Hij heeft gel in zijn haar en ziet er gelikt uit. En hij ruikt goddelijk! Als hij me knuffelt wil ik hem niet meer loslaten zo lekker ruikt hij. Pff… moeten we nog naar The Lion King? Ik wil hem zélf als een leeuw verscheuren!

De film was leuk. Ik merk dat Tommy anders is dan andere jongens. Ik moest een traantje wegpinken en ook Tommy was duidelijk een tikkeltje emotioneel, maar hij verbloemde het niet. Hij pakte me zelfs lekker beet toen de tranen bij mij kwamen en zei plagend: „Dit is ook een kutstuk he?!” Toen zag ik zijn ogen glanzen. Misschien is het wel fijn dat hij al een kind heeft? Dan doet hij tenminste niet zo kinderachtig!

Eenmaal buiten heb ik zo’n gek momentje waarbij ik mij geen houding weet te geven. Opeens word ik verlegen. „Nou eh, heb je zin om nog iets te gaan drinken?” vraag ik en ik voel tot mijn schaamte dat ik bloos. „Waar? Bij jou thuis, of bij mij?!” vraagt Tommy met een knipoog. Wéér die kriebel in mijn buik. Hij weet dat ik helemaal niks wil drinken en hij wil duidelijk ook niks drinken. We willen seks. NU!

Als ik binnenkom in zijn woning en de deur valt in het slot voel ik Tommy’s lippen in mijn nek. Ik voel het kippenvel over mijn armen heen lopen en draai me gewillig om. We beginnen te zoenen en voordat ik het weet sta ik in dat mooie lingeriesetje wat ik speciaal voor deze gelegenheid heb aangetrokken.

Wild kussend belandden we op bed. De kleren rukken we van elkaars lijf. We zijn zo opgewonden dat we beiden geen zin meer hebben in voorspel. De afgelopen weken waren voorspel genoeg! ‘YES, eindelijk gebeurt het!’, denk ik terwijl Tommy bovenop me kruipt. Ook hij lijkt er heel veel zin in te hebben. Of wacht… dit is wel heel fanatiek. Wat gebeurt er nou?!

Tommy gaat als een wilde tekeer. Ik word een klein beetje uit mijn heftige verlangens gerukt als ik merk dat ik hem het beste kan vergelijken met een eh… tsja: Duracellkonijn? Hij gaat razendsnel en maakt gekkige geluidjes bij iedere stoot die hij geeft. Net op het moment dat ik hem wil sommeren iets langzamer te gaan, begint hij luid te kreunen.

„Zo… dat was lekker!” zegt hij twee seconden later als hij van me afgerold is. Ik glimlach en als hij opstaat om naar de badkamer te gaan rol ik met mijn ogen. Ik weet even niet meer of ik moet lachen of huilen. Wtf was dat? Dit heb ik weer hoor… Tommy is f*cking slecht in bed!