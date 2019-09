111 'Ik had dit al veel eerder moeten vertellen'

Tommy heeft Maud meegevraagd voor een bijzondere avond in een luxe hotel op Ibiza. Net als ze eindelijk van plan zijn om die langverwachte wip te maken krijgt Maud een berichtje van Jelle, waarin hij schrijft dat hij er terug wil. Tommy heeft het gelezen en hij is not amused. Hij legt uit dat hij schrok omdat hij bang was dat Maud niet eerlijk was. Tommy heeft zelf namelijk het een en ander achter gehouden. „Ik ben niet helemaal eerlijk geweest, ik moet je iets vertellen..’’

Nou nu zullen we het krijgen hoor. Oh god. Straks heeft hij AIDS? Misschien heeft hij de seks daarom wel zo lang uitgesteld? Of misschien is hij aseksueel? Of nog maagd? Zwaar gelovig?

„Maud, ik wist niet zo goed hoe ik je dit moest vertellen. Ik had het je al steeds eerder willen vertellen. Maar voor mijn gevoel kwam er steeds iets tussen.”

O, nee! Shit, nu zal je het krijgen. Hij zit nog in een relatie? Hij heeft nog een vriendin. Nee toch? In die paar seconde dat het stil valt poppen er tien verschillende doemscenario’s op in mijn hoofd.

„Ik wil je echt duidelijk maken dat ik je heel leuk vind, ik had het niet verwacht eigenlijk. Misschien dat ik het daarom uiteindelijk ook maar heb verzwegen, omdat ik bang was dat het je af zou schrikken.”

„Zeg het nou maar gewoon!!” Roep ik lichtelijk geïrriteerd. Ik merk dat ik er slecht tegen kan als mensen dingen voor mij achterhouden.

„Nou eh.. ik ben al papa, ik heb een dochtertje van bijna vier jaar. Ze heet Noa..” Het eerste wat mij opvalt is dat Tommy gelijk begint te glunderen als hij haar naam uitspreekt. Wow, dat had ik eh niet verwacht! Dit is toch eh ja anders, maar wel heel leuk. „Maar eh hoe zit het met de moeder?, vraag ik voorzichtig. Het scenario dat hij nog steeds in een relatie zit, is nog altijd mogelijk.

Die glinstering verdwijnt gelijk van zijn gezicht. „We zijn uit elkaar en onze band is helaas niet zoals ik zou willen. Ik heb met mezelf afgesproken dat ik nooit slecht over de moeder van mijn kinderen zou praten, maar ze is nogal een geval apart.” Tommy legt uit dat de zwangerschap een ‘ongelukje’ was, maar dat de moeder van zijn dochter (op een of andere manier verzwijgt hij haar naam) de zwangerschap lange tijd heeft verborgen. Pas na drie maanden liet ze iets weten en dat terwijl zij en Tommy al twee jaar samen waren. De relatie liep slecht en Tommy heeft het vermoeden dat ze met een zwangerschap de relatie wilde redden. Ik zie dat er langzaam een traan verschijnt in zijn ooghoek en hij staat snel op om zijn telefoon te pakken.

„Wil je een foto zien?” Tien minuten later heb ik een hele diashow gezien van een kleine blonde Noa. Ze lijkt sprekend op Tommy. Ik had er nooit over nagedacht dat ik ooit een relatie zou kunnen krijgen met iemand met een kind, maar de manier hoe Tommy over zijn dochter praat doet me echt iets. De liefde straalt er vanaf.

„Tommy wat mij betreft hoeft dit ons niet in de weg te staan. Rochelle krijgt ook een kindje. Ik heb vroeger veel opgepast, ik ben dol op kinderen. Alleen zie ik mezelf voorlopig nog lang geen moeder worden.”

Hij blijft stil en ik zie hem naar worden zoeken. Uiteindelijk komt het hoge woord eruit. „Je hebt het over “ons”, maar hoe zit het dan met Jelle? Die jongen wil je terug en nouja jullie zijn jeugdliefdes! En niet voor niets weer bij elkaar gekomen. Wat wil je van hem? Appt hij je vaker?”

Ik moet zeggen dat het vragenvuur mij overvalt, maar ergens vind ik het ook een klein beetje schattig. Maar aan de krampjes in mijn buik voel ik dat Jelle mij toch nog steeds iets doet. Zou het oude liefde zijn? Ben ik bang om een nieuwe relatie met Tommy aan te gaan? Want als ik in Tommy zijn ogen kijk voel ik iets heel bijzonders en ik heb me eigenlijk nog nooit zo op mijn gemak gevoeld bij iemand. Soms wou ik dat ik tijdens een gesprek gewoon even kon verdwijnen. Gewoon even een time-out sessie waarbij ik kon nadenken, in plaats van er zomaar iets uit te floepen. „Weet je Tommy, ik heb het superleuk met je, ik word blij van je en ik zou je heel graag meer willen zien. Zullen we de komende tijd gewoon veel gaan afspreken?”

Tommy knikt en begint me dan hartstochtelijk te zoenen, hij tilt me op en loopt richting het bed terwijl hij me zachtjes in mijn nek zoent. Hij legt me op bed neer en ondertussen rukken we de kleren van ons lichaam. Ik heb enkel nog mijn kanten onderbroekje aan en het gaat niet lang duren voordat die ook uit zou gaan. Maar net op dat moment bedenk ik mij dat ik nog even naar het toilet wil. Ik moest al de hele tijd plassen. Eenmaal op de wc krijg ik de domper van de week. Ik ben ongesteld! Hoe is het mogelijk? Vijf dagen te vroeg. Wil het universum niet dat Tommy en ik seks gaan hebben ofzo? Pff.

De rest van de avond hebben Tommy en ik flink geknuffeld en begin te realiseren dat ik hem toch wel erg leuk ga vinden. Die krampjes in mijn buik waren geen oude vlinders voor Jelle, het waren gewoon menstruatiekrampen.

Enfin, de volgende ochtend hebben we niet erg lang de tijd gehad om te knuffelen en uitgebreid te ontbijten. Ik was hoofdboeker van het appartement van Jessie en mij en ik moest dus ook uitchecken. Dat was ik even vergeten. De laatste middag hebben we Jessie en ik samen doorgebracht. En met iets te veel sangria achter onze kiezen stappen we in het vliegtuig richting Amsterdam. Tommy blijft nog drie dagen, maar we hebben afgesproken in Amsterdam elkaar weer snel te zien.

De terugvlucht verliep gelukkig een stuk soepeler dan de heenvlucht. Als ik de sleutel van mijn huis in de voordeur steek besef ik me eigenlijk hoe goed deze vakantie me heeft gedaan. Ik ben klaar voor het nieuwe studiejaar. Eenmaal boven in onze woonkamer word ik op een bijzondere manier verrast. Wie heeft dit hier achter gelaten??