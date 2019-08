108 We werken er een fles wijn per persoon doorheen

Als Maud op Ibiza is, is ze een dag eerder dan Jessie omdat Jessie haar paspoort niet meer geldig was. In eerste instantie baalt ze, maar als blijkt dat Tommy ook op het eiland is en die haar mee uit neemt is het niet zo erg als ze dacht. Sterker nog: dit kan wel eens de avond worden dat ze seks gaat hebben met Tommy, die ze stiekem écht heel leuk vindt. Maar als de daad er aan zit te komen gebeurt er iets wat Maud totaal niet zag aankomen: Tommy vraagt haar of zij zijn vriendinnetje wil zijn.

Holy f*ck... Ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Ik geloof dat alle kleur uit mijn gezicht is getrokken, terwijl ik als een half dode goudvis naar adem hap. Vraagt hij mij nou serieus verkering? We hebben elkaar nog maar zo weinig gezien. Dit kan toch helemaal niet?! We hebben nog geen eens seks gehad! Aan de andere kant... het is ook alweer een tijdje geleden dat ik hem ontmoet heb en ik vind hem wel heel erg leuk. Waarom lang wachten als het ook snel kan? Het voelt toch goed?

Terwijl alle gedachtes door mijn hoofd heen donderen, besef ik dat Tommy mij al die tijd vragend aan kijkt. Zijn hoofd is rood geworden. Waarschijnlijk voelt het nogal eh, awkward dat hij voor mijn gevoel al twintig minuten aan het wachten is tot ik iets terug zeg? Maar ik weet gewoon echt niet wat ik moet zeggen...

,,Het is niet erg als je niet wil hoor Maud", verzucht Tommy dan. ,,Ik bedoel... ik ben ook snel. We kennen elkaar nog maar net en je zit misschien nog met Jelle in je hoofd. Ik weet ook niet wat me bezielde. Sorry!"

Ik lach zenuwachtig en schraap mijn keel. ,,Nou eh..." piep ik als ik probeer om dit een beetje subtiel en vooral niet a lá 'ik ben Maud en ik verknal alles' te brengen. ,,Ik vind je echt superleuk. En ik kon niet wachten je te zien deze vakantie, dat ook. Maar een relatie had ik echt niet zien aankomen. Ik weet gewoon niet zo goed wat ik moet zeggen..."

,,Ik wil gewoon niet dat het onduidelijk voor je is of ik je leuk genoeg vind en wil vooral laten weten dat jij op dit moment de enige vrouw bent die ik zie en die ik ook wil zien", antwoordt Tommy. ,,Misschien een relatie wel een beetje te vlot, maar ik dacht dat ik je dat wel moest laten weten. Heb je dan zin om eh... Exclusief met mij te zijn?" vraagt hij vervolgens verlegen.

,,JA! Daar heb ik zin in!" schreeuw ik en een nanoseconde later kan ik mezelf wel slaan vanwege mijn enthousiasme. Tommy grinnikt en ik bevestig zijn opgeluchte zucht met een dikke zoen op zijn oh zo fijne mond.

Van de seksuele spanning is echter weinig meer over, dus besluiten we naar huis te gaan. Terwijl we in de taxi zitten praten we wederom honderduit over van alles en nog wat. Als we bij het verblijf van Tommy zijn aangekomen, loop ik zonder twijfel mee naar binnen. We duiken samen het bed in, maar van seks komt het niet: we zijn beiden zo moe dat we direct in slaap vallen.

De volgende dag heb ik 15 gemiste oproepen van Jessie. Als ik WhatsApp open staat er in koeienletters: 'MAUD WAAR BEN JE, IK BEN OP IBIZAAAAA!'. Ik trek snel mijn uitgaanskleding aan en probeer Tommy wakker te maken. ,,Kun je me naar het vliegveld brengen om Jessie op te halen?" vraag ik hem als hij vermoeid een oog open doet. Dit is een man van mijn hart, want nog geen twee minuten later staat hij aangekleed naast mij met de sleutels van de huurauto in zijn hand. ,,Nu kan de vakantie voor jou écht beginnen zeker?" knipoogt hij naar mij.

Nadat we Jessie hebben opgehaald, pikken we de vrienden van Tommy op en gaan we linea recta naar Tropicana, een beach club. We gieren het uit met zijn allen en werken er denk ik een fles wijn per persoon doorheen. ,,Moet je niet uitkijken met autorijden straks?" vraag ik nog aan Tommy, maar die giert het uit, geeft me een kus op mijn neus en antwoordt met: ,,Op Ibiza kan dat gewoon lieve Maud. Niks aan het handje."

Ik laat het binnen een seconde weer van mij afglijden. Tommy is zo volwassen. Hij weet alles en vooral: hij weet mij heel erg rustig te maken en dat voelt fijn. Verliefd gluur ik onder mijn wimpers af en toe zijn kant op. Jessie geeft me plagerig een stoot als ze een van de 39291 keer genoteerd heeft. ,,Jij bent verliehiefddd", fluistert ze in mijn oor. Ik kan alleen maar knikken. ,,Ik geloof het ook", mompel ik.

Rond een uur of zes 's avonds besluiten we terug te gaan naar onze accommodatie om ons om te kleden voor weer een avond uit. We stappen lacherig de auto in en rijden terug. Het is maar iets van tien minuutjes rijden. Wat zal ik straks aan doen? Dat oranje jurkje? Of dat rode rokje met dat sexy topje? We gaan naar Amnesia en ik weet niet wat voor kleding daar normaal gedragen wordt.

Terwijl ik vanaf de passagiersstoel met Jessie klets, voel ik dat Tommy opeens vaart mindert. ,,Kutzooi!", schreeuwt hij. Ik schrik. Heeft hij een lekke band ofzo? Maar als ik voor me kijk, voel ik mijn hart een slag overslaan. Daar staat een verkeersfuik met Spaanse politieagenten en Tommy heeft veel te veel gedronken...