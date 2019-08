107 Zouden we nu dan eindelijk seks gaan hebben?

Maud heeft het idee dat ze verliefd is op Tommy. Ze heeft voor het eerst met hem gezoend en het voelde écht fantastisch. De avond voordat Maud naar Ibiza vertrekt spreken de twee nog een keer af, waarop ze besluiten op Ibiza te meeten. Als Maud de volgende dag op het vliegveld klaar is om naar Ibiza te vertrekken met Jessie, gebeurt er onverwachts iets raars. Jessie haar paspoort blijkt niet meer geldig te zijn en ze kan pas een dag later vliegen, waardoor Maud de eerste avond alleen op Ibiza moet doorbrengen. Totdat blijkt dat Tommy ook onderweg is naar het eiland.

Wauw! Ieder nadeel heeft zijn voordeel, na regen komt zonneschijn en na veel pech komt een gigantische geweldige romantische avond. Goed. Waar zal ik beginnen?

Omdat Jessie haar paspoort niet meer geldig was, moest ik noodgedwongen de eerste avond alleen doorbrengen. Tenminste, dat was wat ik in gedachten had. Totdat bleek dat Tommy (Zwartjasje) dezelfde avond als ik zou aankomen in Ibiza. Ik lag net lekker te relaxen op onze hotelkamer toen ik een appje kreeg van Tommy. „Guapa, ik ben geland! Zie ik je vanavond? Laat maar weten waar je zit, dan kom ik je ophalen.” Hij zou de komende dagen samen met zijn neef en beste vriend op Ibiza verblijven. Zijn ouders schijnen al jaren een huis te hebben op het eiland en hij brengt er vaak de hele zomer door.

Zijn beste vriend en neef bleven nog even hangen in het huis, maar Tommy wilde me graag mee uit eten nemen. Voor de gelegenheid had ik gelijk mijn mooiste setje kleding uitgekozen. Ik wilde vanavond indruk maken op Tommy. Terwijl ik in mijn nieuwe gouden glitterjurkje en zwarte hakken buiten stond te wachten kwam Tommy aanrijden in een grote zwarte jeep.

Tommy nam mij mee naar Bambuddha, een supermooi restaurant op Ibiza. Alleen de inrichting was al fantastisch, veel bamboe, gouden accessoires, lichtjes en planten. En ik heb denk ik in mijn hele leven nog nooit zo lekker gegeten. Het was een mix van Aziatisch en Mediterraan en Tommy bleef maar wijn bestellen. Je begrijpt; ik was goed aangeschoten.

Tijdens het dessert vroeg Tommy of ik zin had om mee uit te gaan. Zijn vader had een aantal horecagelegenheden op Ibiza en daardoor kon hij gemakkelijk toegang regelen tot alle grote clubs. Hij wilde er eerder niet over opscheppen, maar volgens hem kon ik wel wat plezier gebruiken. Of ik zin had om mee uit te gaan naar Black Coffee en Pacha?? „Hallo, ik ben op Ibiza. Let’s get the party started!” Heel even voelde ik me schuldig naar Jessie. Ik wist hoe graag zij ook naar deze clubs wilde. Maar ik besefte al snel dat Jessie heus niet wilde dat ik alleen op onze hotelkamer zou zitten kniezen. Ik kon er maar beter vol voor gaan. En de rest van de week zou ik lekker veel met Jessie op stap gaan.

We begonnen de avond met tequila shotjes bij Club Hï. Tommy zijn beste vriend, neef en de vriendin van zijn neef waren ook gekomen. Ik vond het best spannend om zijn vrienden te ontmoeten, maar het bleken echt fantastische gasten. Onwijs grappig en geïnteresseerd en we hadden de grootste lol.

Na een uurtje pakte we de taxi richting Pacha, waar Calvin Harris draaide. Volgens Tommy werd het daar pas rond 02.00 uur leuk. Toen we binnenkwamen was het inderdaad al een groot feest. Tommy had vip-tafels voor ons geregeld en we konden de hele avond achter de dj-booth staan.

Op een gegeven moment stond ik zelfs oog in oog met Calvin Harris en knipoogde hij naar mij! En toen was ik toch wel een beetje starstruck, want ik ben al jaren fan van hem. Ondertussen vloeide de champagne en tequila rijkelijk. De tijd vloog voorbij en ik ben lange tijd niet zo erg losgegaan. Als een stuiterbal stuiterde ik door de club. Het leek wel alsof ik alle narigheid van afgelopen maanden eruit heb gedanst. Ik voelde zoveel energie en daarbij vlogen de vlinders ook nog eens door mijn buik. Ik heb geen seconde oog gehad voor een Spaanse Jose of Juan, de enige met wie ik wilde zijn was met Tommy.

Rond 06.00 uur struinde we de club uit, ik had nog energie voor tien en Tommy wilde mij graag naar een special plekje meenemen, voor een mooie zonsopgang. Terwijl de rest van de groep terugging naar het huis, sprongen Tommy en ik in een taxi naar Es Vedra, de magische rots van Ibiza. De zon begon al op te komen. Langzaam liepen we naar een afgelegen plekje en al snel begonnen we te zoenen.

Ik voelde de vlinders met 1000 kilometer per uur door mijn buik gieren en ik wilde niets liever dan Tommy bespringen. Zouden we nu dan seks gaan hebben? Zijn zoenen waren al geweldig, dus dat zou veel goeds voorspellen. Ik was razendbenieuwd naar Tommy zijn lichaam en kon niet wachten.

Zou dat eigenlijk mogen? Seksen in het openbaar in Spanje? Langzaam bewoog ik mijn hand richting Tommy's broek. Maar toen begon hij ineens zenuwachtig te doen. O,jee ik had inmiddels ook aardig wat gedronken, misschien had ik toch de verkeerde signalen opgepikt van deze avond? Hoe goed kende ik hem nou? Straks wil hij helemaal geen seks? Misschien ga ik veel te snel? Straks is hij nog maagd?

„Maud, ehh.. ja, ik wil je graag iets zeggen. We kennen elkaar nog maar kort, maar ik moet bekennen dat ik je echt heel erg leuk begin te vinden. En ik zat zo te denken he, nou kijk. We zijn allebei op Ibiza en je weet hoe dat gaat. Drankje hier, drankje daar, volop flirten. En ik zag jou vannacht stralen en daar werd ik zo ontzettend blij van, ik voelde iets wat ik lange tijd niet heb gevoeld. Jij maakt mij echt heel gelukkig.” Wauw deze serenade had ik niet verwacht, ik wilde iets terugzeggen, maar die kans kreeg ik niet want Tommy keek me doordringend aan en trok mij stevig naar hem toe. In dit licht was hij nog knapper..

„Ik heb geen seconde naar andere meisjes gekeken en ben eigenlijk alleen met jou bezig geweest. Dus nou ja, ik zou je eigenlijk iets willen vragen, ik snap dat het heel snel is. Ik ben normaal niet zo, maar dit voelt anders.… eh. Maar wil je mijn vriendinnetje zijn?”