105 Alsof de vlindertuin is losgelaten in mijn buik

Maud heeft in een dronken bui Tommy geappt. Ze vroeg hem om een drankje te drinken met haar collega's. De sangria smaakte erg goed en ze beleefde de avond van haar leven. Na de drankjes eindigde ze samen met Tommy in een pizzeria en als toetje kreeg ze een overheerlijke zoen. Tommy doet alle ellende met Jelle vergeten en Maud voelt eindelijk iets wat ze een tijdje niet meer heeft gevoeld. Eenmaal thuis doet ze in geuren en kleuren haar verhaal bij Rochelle. ,,Roch… Ik ben weer verliefd!"

Rochelle begint te lachen. En ik snap eigenlijk niet wat er zo grappig is. Kans om het te vragen krijg ik niet. ,,Maud, ik vind het natuurlijk heel leuk voor je. Maar verliefd? Verliefd? Jullie hebben één keer gezoend..” Ik laat haar niet eens uitpraten. ,,Ja dus? Rochelle die zoen was zo magisch! Ik voelde zoveel, alsof de hele vlindertuin van Artis werd los gelaten in mijn lichaam. Hij zoende perfect. Zijn lippen zijn zo sexy. En gewoon de hele avond. Het was zo gezellig! Hij was met iedereen aan het kletsen, maakte grapjes, maar hij was niet te aanwezig. Snap je? En hij is zo grappig, hij lacht zelfs om mijn stomme grapjes.”

Volgens Rochelle klink ik als een verliefde puber. Ja dus? Ik heb mij weken lang rot gevoeld om die klote Jelle en nu begin ik eindelijk weer eens iets van liefde te voelen. Laat mij lekker die verliefde puber zijn. Rochelle heeft vast last van zwangerschapshormonen. Het lijkt wel alsof ze mijn gedachtes kan raden. ,,Sorry Maud, het is niet dat ik het je niet gun. Maar ik ben gewoon heel moe en nouja ik ben ook even klaar met mannen en ik wil niet dat jij gekwetst gaat worden.” Rochelle kan wel wat rust gebruiken. ,,Blijf anders gezellig bij mij slapen, dan hoef je niet meer naar huis te reizen en gaan we morgen gezellig ontbijten bij die nieuwe tent. Dan kletsen we nog even bij voordat ik op vakantie ga.”

Rochelle valt als een blok in slaap. Ik ben nog hartstikke hyper van de adrenaline en ondertussen al de hele tijd met Tommy aan het appen. Onze gesprekken gaan echt over van alles en nog wat. Van Bassie & Adriaan, Ibiza, onze lievelingssnoep (drop), de (on)zin van strijken en weekendplannen. Na een uurtje appen, besluiten we dat we maar snel een nieuwe date moeten plannen. Erg veel tijd hebben we niet, want

De rest van de week was ik vooral heel druk. Ik moest nog allerlei last minute dingen doen voor mijn vakantie. Hoe doen al die reisbloggers dat toch? Ik ben al een halve week bezig met voorbereidingen voor één week vakantie. Kan je nagaan als je elke maand minstens drie keer weg bent.

De avond voor mijn vakantie spreken Tommy en ik nog af. Het was bloedheet zoals je misschien hebt gemerkt en we hadden eigenlijk allebei nergens energie voor. We besloten een salade te halen en die op te eten in Westerpark. Ik weet niet of het door de warmte of aanwezigheid van Tommy kwam, maar ik kreeg natuurlijk geen hap door mijn keel. Als een verliefd puberaal stelletje lagen we te zoenen op een kleedje. En toen het begon af te koelen hebben we nog een wandeling gemaakt.

Tommy vroeg nog of ik met hem mee naar huis wilde. Ik wilde niets liever, maar de verstandige Maud besloot dat het toch slimmer was om thuis te slapen. Want: 1. De volgende ochtend moest ik om 06.00 op Schiphol zijn, 2. Is dat niet te snel? 3. Stel we zouden iets gaan doen, het is veel te warm en ik ben nog een klein beetje ongesteld. ,,Dan is eerst de eerst volgende keer dat ik je zie, op Ibiza! We gaan wel meeten toch?”, zegt Tommy terwijl hij mij stevig vastpakt! Nog geen vijf minuten belt hij mij alweer. Tommy wil graag weten dat ik veilig thuis kom en vond het wel gezellig om nog wat te kletsen.

Deze jongen is een lot uit de loterij en ik wist niet eens dat ik mee deed aan de trekking. Eenmaal thuis begin ik als een gek de laatste dingen in te pakken. Ondertussen ben ik met Jessie aan het Facetimen. Volgens haar is het echt onnodig om zes verschillende bikini’s mee te nemen. Maar als het in mijn koffer past, waarom zou ik het dan niet doen? We besluiten om 04.00 uur op Schiphol af te spreken. Ons kennende zijn we allebei vast te laat en dan zijn we nog mooi 1,5 uur van tevoren op Schiphol.

Uiteindelijk heb ik geen oog dicht gedaan en ik kom dan ook als een zombie aan op Schiphol. Maar als ik Jessie zie is alle moeheid gelijk verdwenen. Ik ga een week lang chillen, zwemmen, zonnen, feesten, drinken, lekker eten met mijn beste vriendin op een zonnig eiland en als klap op de vuurpijl dartelt mijn nieuwe vlam ook nog rond op het eiland. Het lijkt wel alsof half Nederland op Schiphol is, want de rij bij de douane is ellenlang. Ik begin toch een beetje zenuwachtig te worden. Straks missen we onze vlucht nog.

Ik mag als eerste langs de douane en ik zie in mijn ooghoek de Maccie al. Daar ga ik zo een ontbijtje scoren. Terwijl ik mijn portemonnee zoek en bedenk wat ik ga bestellen, hoor ik vanachter de douane ineens een paniekerig stemmetje. ,,Maud! Ik moet even mee komen met de douanier.. Er is iets niet goed met mijn paspoort!..”