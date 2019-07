102 'Zeg dat het niet waar is?!'

Als Maud thuiskomt van de verschrikkelijke gebeurtenissen rondom Rochella, staat er nog een rottige verrassing op haar te wachten: Jelle. Hoewel Jelle haar komt vertellen dat hij door wil met Rosa, probeert hij uiteindelijk om toch seks te hebben met Maud. Bijna wil ze er in meegaan, maar dan beseft ze dat het haar alleen maar slecht gaat doen en zet ze hem boos het huis uit. Als ze een douche heeft genomen en even later met jessie belt, komt die spontaan met het idee om binnenkort naar Ibiza te gaan. Enthousiast gaat Maud op zoek naar tickets, maar dan krijgt ze opeens een wisselgesprek: het is Rochella.

Shit. Ik weet nog steeds niet hoe het met de baby is. Ik besef het opeens als ik de ‘Hoe gaat het?’ mijn mond uit hoor komen. Dan hoor ik Rochella zachtjes huilen aan de andere kant van de lijn. Die baksteen; hij is er weer. Hij ramt zo mijn maag in, naar de onderkant richting mijn darmen. Wat een kutgevoel…

„Roch… Zeg dat het niet waar is?” zeg ik terwijl mijn stem overslaat en ook ik de tranen in mijn ogen voel springen.

„Nee Maud, het is oké. Mijn kindje is oké”, zegt Rochella dan en ze begint hysterisch te snikken, maar deze keer dus blijkbaar van geluk. Ook ik kan mijn tranen niet bedwingen. „Oh, je wil niet weten hoe blij ik hiermee ben Roch…” snotter ik, amper verstaanbaar. Ongeveer een minuut lang zitten we tegen elkaar aan te snotteren; half lachend, half jankend. „Nou, dat wilde ik even met je delen”, snottert Rochella als ze een beetje is bijgekomen. „Maar ik wil het verder even niet hebben over alle ellende die ik hier heb meegemaakt, dus hoe is het met jou? Nog wat spannends gebeurd?”

Voordat we het weten zijn we anderhalf uur verder. Ik heb Rochella verteld over Zwart Jasje en de catastrofale date na alles wat er met haar gebeurd was en natuurlijk vertelde ik over Jelle en zijn break-up moment, waarop hij me vervolgens als een hengst besprong. „Dat meen je niet, wat een zwijn!” zegt Rochella vol afschuw. Ik lach en brabbel lekker verder met haar over mijn schooljaar (wat ik wonder boven wonder gehaald heb!), plekken op Ibiza waar ik met Jessie naartoe zou moeten (het is Rochella’s favoriete vakantieplaats dus ze komt direct met 340 tips) en allerlei andere meidendingen. Heel even vergeet ik wat ik deze dagen allemaal heb meegemaakt. Als ik ophang val ik dan ook direct als een blok in slaap.

In de dagen daarna wordt Rochella uit het ziekenhuis ontslagen. Heel fijn: een collega van Jessie heeft haar huis ter beschikking gesteld voor Roch omdat die vrouw toch vier maanden gaat reizen. Zo kan Rochella gewoon in alle rust zwanger zijn, op een plek waarvan niemand weet dat zij er woont. Zij heeft het schooljaar niet gehaald, maar heeft vanwege de speciale omstandigheden wel extra tijd gekregen om volgend jaar nog wat tentamens in te halen. Langzaam lijkt het allemaal goed te komen.

Het is donderdag als ik opeens een Whatsappje van Zwart Jasje ontvang. ‘Zin om volgend weekend mee te gaan naar een festivalletje?’ schrijft hij. Ik grinnik. Ik weet niet of ik er alweer helemaal aan toe ben om keihard los te gaan op een festival, maar ik merk dat ik Tommy toch wel heel graag weer eens wil zien. Ik weet nog niet echt of ik iets voor hem zou kunnen voelen wat ik bijvoorbeeld voor Jelle voel, maar wat niet is kan nog komen. Geef nou toe: ik zit ook niet bepaald in de ideale situatie om nu verliefd te worden toch? Maar wat is er mis met een beetje lol?

Ik besluit het rustig aan te doen en app hem dat ik graag wil afspreken, maar liever eerder in een bar of iets dergelijks. ‘We kunnen volgende maand wel naar een festival, als het wat is bedaard allemaal?’ vraag ik hem. ‘Dat zal lastig gaan; ik zit heel augustus en september op Ibiza’, stuurt hij me terug.

Een schokje van plezier schiet door mijn lichaam. YES, er bestaat dus toch iets van een God! Die zet mij samen met Tommy op Ibiza komende maand. JEEJ! ‘Top, dan zie ik je daar sowieso cowboy. Jessie en ik gaan ook’, app ik terug. Met een gelukzalige glimlach laat ik mij op bed vallen.

Ik moet eigenlijk nog fucking veel doen, maar zoals gewoonlijk besluit ik voorafgaand aan al die taken mijn kostbare tijd voor anderhalf uur te vergooien aan Instagram, Facebook en juicy gossip over de kandidaten van Love Island, Temptation Island VIPS en Ex On The Beach. Als ik voor de tweede keer in mijn rondje bij Facebook ben aangekomen, zie ik een ‘1’ in het rood bij Facebook Messenger staan. Ik klik erop en voel het bloed uit mijn gezicht wegtrekken. Rosa heeft mij een berichtje gestuurd. ‘Hey Maud, ik dacht dat het…’ is wat er in beeld staat. Kut. Moet ik dit openen?!

