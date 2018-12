75 Ik hield het dit keer bij een steamy blowjob

Maud was druk bezig met haar voorbereidingen voor haar gala met Jelle, totdat ze thuis in haar bed stuit op de naakte, wippende lichamen van Rochella en Levi. Onderweg naar het gala heeft ze voor het gemak Uggs aan gedaan. Haar idee was om zich op de toiletten van de locatie van het gala om te kleden, maar dan komt ze er achter dat ze de zilveren hakken die ze aan wou doen is vergeten. Het hele gala heeft ze haar voeten onder de tafel gehouden. De avond had gelukkig wel een heel spetterend einde, want Maud belandde bij Jelle in bed en dat zorgde voor heel wat vuurwerk. De vlinders voor Jelle waren niet meer te negeren. Ze heeft Jelle zelfs meegevraagd om kerst te vieren met haar ouders. Maar of dat nou een goed idee was..

Mijn moeder heeft zich fantastisch uitgesloofd voor het kerstdiner. Ze had al mijn lievelingsdingen staan op tafel. Toch kreeg ik geen hap door mijn keel. Mijn moeder sprong nog net geen gat in de lucht toen Jelle binnen kwam en ook mijn zusje leek het wel gezellig te vinden. Maar mijn vaders blik zei genoeg. Ik werd er heel zenuwachtig van en het leek wel alsof hij Jelle de hele tijd negeerde. Hij weet wat Jelle allemaal heeft gedaan en ik weet ook dat hij het beste met mij voor heeft, maar gezellig was anders. De sfeer veranderde gelukkig toen we na het eten Singstar gingen doen. Niemand wist de juiste toon te halen en het ene nummer was nog valser dan de andere, maar daardoor hebben uiteindelijk toch een hele gezellige avond gehad. Mijn vader en Jelle hebben zelfs nog samen een nummer van Queen gezongen.

Rond een uur of 02.00 lagen Jelle en ik samen in het eenpersoonsbedje in de logeerkamer bij mijn ouders. Hoe koud het buiten ook mag zijn van Jelle krijg ik het altijd heel snel warm. Ik lag in Jelle zijn armen en voelde hoe gespierd hij eigenlijk wel niet is. Maar het was niet alleen zijn armen die ik voelde, daar beneden werd het ook steeds actiever. Het liefst was ik gelijk boven op hem gesprongen, maar de muren in het huis van mijn ouders zijn zo dun dat ik er toch maar voor heb gekozen om me wat in te houden en hield het bij een steamy blowjob.

De volgende ochtend werden we redelijk vroeg wakker en rond het middaguur waren we weer in Amsterdam. Voor kerst had ik nieuwe sportschoenen gekregen en ik had ineens superveel zin om die uit te proberen. En na al dat zitten, eten, zitten, eten, drinken en eten had ik wel zin in beweging. Ik rende drie rondjes door het Vondelpark en had mooi de tijd om even na te denken over de afgelopen weken. Rochella heb ik de hele kerst genegeerd. Ze bleef mij maar appen, maar ik had er geen zin in. Als ze wilde praten dan moest ze mij maar bellen. Ik wil haar best nog een kans geven, maar dan moest ze wel kappen met de verkoop van die pillen en ze moest Levi aan de kant zetten. Die jongen had op niemand een goede invloed. Ik had besloten dat ik haar dat ging zeggen ook. Na het hardlopen stuurde ik haar een appje met de vraag of ze zin had in een lunch.

Ik schrok toen Rochella aan kwam lopen. Normaal ziet ze er tip top uit, maar de kerstdagen hadden haar duidelijk geen goed gedaan. Ze zag bleek, ze had vet haar en een oud kloffie aan met afgetrapte Vans. ,,Het spijt me zo Maud. Ik heb het uitgemaakt met Levi, ik ben er klaar mee.” Wauw! Rochella had duidelijk een inzicht gekregen en ik was blij dat ook zij van die lastpak af was. ,,Maud, ik zit toch nog ergens mee. Zou ik misschien een paar nachtjes bij jou mogen slapen?”

Ik had eigenlijk net zo zin om de komende dagen met Jelle te slapen. Na die intense vrijpartij konden we namelijk niet meer van elkaar afblijven. ,,Is er iets met je huis?” vroeg ik. ,,Nou, eh Levi betaalde een groot gedeelte van mijn huur, maarja je snapt wel dat dat nu niet meer mogelijk is, dus ja eigenlijk ben ik eh dakloos of ik moet terug naar mijn ouders? Maar dat is zo ver..” Mijn mond viel open van verbazing, ineens begreep ik waarom Rochella zo afhankelijk was van Levi. ,,Je mag bij mij slapen, maar op een voorwaarde: vanaf nu ben je eerlijk en open tegen mij! Als er nog dingen zijn die ik moet weten dan hoor ik het graag nu. Ik haat het als mensen dingen voor mij verbergen en de afgelopen tijd heb jij dat net iets te vaak gedaan,” schreeuwde ik. Ik schrok van mijn eigen toon, maar de adrenaline van het hardlopen gierde nog steeds door mijn lichaam. Rochella gaf mij een knuffel en begon te huilen. ,,Je hebt gelijk, ik ga vanaf nu eerlijk zijn.”

De rest van de dagen vlogen voorbij, ik was lekker vrij en zweefde van het ene feestje naar de andere borrel. Tussendoor werden er plannen gemaakt voor oud en nieuw, maar net zoals elk jaar leek dat nog lastiger dan het kiezen van een studie. Alle feestjes zijn mega duur, uitverkocht of heel ver fietsen. Jessie wilde het liefst naar een huisfeestje, Rochella vond alles best en Jelle wilde ineens naar een feestje in Den Haag. Uiteindelijk heeft Jessie via via gastenlijst voor Vunzige Deuntjes NYE festival kunnen regelen. Het plan is dat we nu met een stuk of 10 man eerst bij Jessie thuis gaan eten en daarna gaan we met zijn allen door naar de Scheepbouwloods voor het feest.

Ik zou mezelf niet zijn als ik een paar uurtjes voor dat het nieuw jaar begint alsnog stress heb, want ik weet weer eens niet wat ik aan moet. Mijn grootste modeflater van het jaar: Uggs met een galajurk heb ik al beleefd en ik ga dit keer liever voor een iets minder opvallende verschijning. Als ik op de fiets zit onderweg naar de Zara word ik gebeld door een nummer dat ik vaag herken. ,,Dag Maud, Fredje hier! Das lang geleden he. Maar hey, wat heb ik nou gehoord?..."