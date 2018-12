72 Ze hebben seks in mijn bed!

Het contact met Jelle verloopt heel goed en hij heeft haar zelfs uitgenodigd voor een gala. Ze heeft er veel zin in. Toch is ze een klein beetje in de war, ze zag Sam van de week zoenen met een ander meisje en dat doet haar toch nog wat. Als ze s’avonds laat nog een gala outfit bij elkaar aan het zoeken is gaat ineens de bel. Als ze de deur opent, schrikt ze zich rot. Haar studievriendin Rochella staat voor haar neus. De tranen staan in haar ogen en ze heeft een bloedlip. ,,Maud, mag ik alsjeblieft even binnenkomen?”

Normaal gesproken ziet Rochella er altijd tiptop uit, maar zoals ik haar nu aan tref heb ik haar nog nooit gezien. Haar ogen zijn rood doorlopen, de mascara zit op haar wangen in plaats van haar wimpers, haar haar zit in een uitgezakte staart en haar volle lippen zitten onder het bloed.

,,Rochella! Wat is er aan de hand?” schreeuw ik, terwijl ik haar een knuffel geef. ,,Het is misgegaan Maud, het ging zo snel.” Ik snap er helemaal niks van. Wat is er mis gegaan? Zou ze ruzie hebben gehad met Levi? Of heeft het iets te maken met die klote drugshandel? Ik neem Rochella mee naar de keuken. Ik geef haar een glas water en gris een zak bevroren doperwten uit de koelkast, waar ik een theedoek om heen wikkel zo dat Rochelle de zwelling op haar lip wat kan tegen gaan.

,,Ik vroeg gewoon om geld. En toen haalde hij ineens uit!”, zegt mijn studie vriendin die dus blijkbaar ook XTC verkoopt. ,,Lieverd, luister even rustig worden, hier drink wat water.” Ik ruik dat Rochella alcohol heeft gedronken. Ze klokt het glas water in een teug achterover en begint dan te vertellen. Ze legt uit dat er altijd wat klanten zijn die ‘op de bon’ kopen. ,,Het zijn goede kennissen van Levi en zij betalen altijd einde van de maand. Normaal haalt Levi het geld altijd bij ze op, maar Levi is ziek en nouja ik dacht ik kan dat ook wel.”

,,WTF,”, mompel ik. Wat is die Levi toch een eikel. Ik snap niet dat hij zoiets door Rochella laat doen. Deze jongen is zeker ziek, of hij nou koorts heeft of niet. Hij is ziek in zijn hoofd. Ik voel een steek in mijn maag en kan me niet voorstellen dat ik seks met hem heb gehad. Ik geloof niets van zijn praatjes. Dit is het begin van het einde, wie weet wat voor gekke dingen hij Rochella nog meer laat doen?

Maargoed dat komt later wel. Ik laat eerst Rochella haar verhaal doen, ze lijkt iets minder overstuur dan eerst. ,,Nouja een van die gasten moest nog 150 euro betalen. Maar hij had dat niet. Dus ik zei hem dat hij maar iets moest fixen en nouja toen schold hij mij uit voor klotewijf en ik kreeg een mep,” snikt Rochella. ,,Nu heb ik en het geld niet en ik heb een bloedlip! Wat moet ik nou? Levi zal wel woest zijn.”

Ik leg haar uit dat Levi zich kapot moet schamen, als hij zijn geld wil moet hij voortaan zelf maar zijn vuile zaakjes oplossen. ,,We moeten aangifte doen, Roch. Ik ga wel mee,” zeg ik, die klootzak die je heeft geslagen mag niet zo blijven rondlopen. Rochella begin te lachen en ik snap eigenlijk niet zo goed waarom. ,,Maud, wat denk je nou? Ze zien me aankomen. Ja, ik verkoop drugs en toen ik mijn geld niet kreeg, ben ik in elkaar geslagen. Denk nou toch na!” Rochella durft niet terug te gaan naar Levi en vraagt of ze bij mij mag slapen. Dat is natuurlijk prima, maar ik leg haar uit dat ze wel echt met Levi moet gaan praten. Dit mag niet nog een keer gebeuren.

Rochella valt daarna al snel in slaap en de volgende ochtend moet ik vroeg weg. Ik ben opvallend vrolijk en dat heeft er alles mee te maken dat ik Jelle vanavond weer ga zien. Ik heb vannacht over hem gedroomd en ik hoop dat er nu eindelijk eens iets gaat gebeuren. Ik heb eerst college en aan de eind van de middag heb ik een afspraak bij de kapper. Dan ga ik snel naar huis om mij om te kleden voor het gala met Jelle. Oh en tussendoor heb ik ook nog met Jessie afgesproken. Ik mag haar zilveren hakken lenen, die passen perfect bij mijn donkerblauwe galajurk.

De wonderen zijn de wereld nog niet uit, want ik ben een halfuur te vroeg voor mijn kappersafspraak! Ik ga vast zitten met een gemberthee en kijk wat rond op Instagram op zoek naar last-minute inspiratie voor mijn kapsel. Totdat ik ineens een melding krijg. ,,Sam heeft een verhaal toegevoegd.” Ik had dit nog aanstaan uit de tijd dat Sam en ik een relatie hadden. Sam? Sam plaatst nooit iets op insta, laat staan op zijn stories. Ik herken die krullenbol gelijk.

Hetzelfde meisje waar ik Sam van de week mee zag zoenen staat lachend met twee schaatsen in haar hand bij de schaatsbaan op het Museumplein. Typisch dit. Ik app het gelijk door aan Jessie. Ook laat ik Rochella weten dat ik over een uurtje thuis ben. We hebben bijna tentamens en Rochella had gevraagd of ze de rest van de dag in mijn huis mocht studeren. Ze zijn bij haar thuis aan het verbouwen en in de UB kan ze zich nooit goed concentreren.

Als ik thuis kom heb ik nog precies drie kwartier om mij om te kleden en op te maken. Het valt me op dat het aanrecht nog vol staat met vuile vaat. Zo te zien heeft Rochella uitgebreid geluncht en ontbeten. Als ik richting mijn kamer loop hoor ik wat vage geluiden. Het lijkt er op dat Rochelle er nog is en zo te horen is ze niet alleen. Zodra ik dichterbij kom hoor ik luid gekreun en er liggen kledingstukken op de grond. Als ik mijn deur opendoe schrik ik mij rot. Ik zie de naakte lichamen van Levi en Rochella en ze hebben seks. In mijn bed!