Je hebt meer seks als je deze kenmerken bezit 

Maud wordt helemaal van de wereld wakker in een vreemde kamer na haar avond uit met ADE. Het blijkt de kamer van Rochella te zijn, die ongevraagd GHB in het drankje van Maud had gedaan. Maud weet helemaal niet meer wat ze gedaan heeft die avond. Boos worden kan ze niet zo goed op Rochella, die is vertrokken en zegt dat Maud maar een zetje kleding uit haar kast moet pakken. Maar als ze naar de keuken loopt, botst ze opeens tegen Levi op…

,,Eh, ik lag nog te slapen en Rochella is al weg. Ik ga ook zo hoor…” zeg ik terwijl ik voel dat mijn wangen de kleur van een goed glas tomatensap krijgen. ,,Naja, nu je hier toch bent lijkt het me handig om even bij te praten”, antwoordt Levi. Ik weet even niet zo goed wat ik moet zeggen. Moet ik me gedragen alsof ik niet weet waar hij het over heeft? Maar dat zou belachelijk zijn, want ik weet heel goed waar hij het over heeft. Sterker nog: ik denk dat iedere porie en huidplooi op mijn lichaam uitschreeuwt dat ik weet waar hij het over heeft.

,,Ja… daarover gesproken. Ik heb niks tegen Rochella gezegd en ik denk dat het verstandig is als jij dat ook niet doet. Het was tenslotte maar één keertje toch en ik merk dat ze je echt heel erg leuk vindt en…” Voordat ik verder kan gaan onderbreekt Levi mij. ,,Maud, maak je niet druk joh. Ik zal niks zeggen.” Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk zou gaan en vervolg mijn verhaal. ,,Ja en het spijt me ook van die seksvideo. Ik wist echt niet wat ik moest doen en gelukkig heb ik er heel weinig over gehoord”, praat ik verder.