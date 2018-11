70 Ik zie Sam met een ander meisje zoenen

Maud zit al dagenlang met Jelle in haar hoofd. Alhoewel het nog niet zo lang uit is het Sam, krijgt ze haar eerste vriendje maar niet uit haar gedachtes. Als hij haar uitnodigt voor een etentje bij hem thuis is ze ook door het dolle heen. Totdat ze een bezoekje aan de toilet brengt. Ze is ineens hartstikke ongesteld geworden en haar hele broek zit onder het bloed...

Shit. Zit ik dan met een rode broek op het toilet van mijn ex. Ik had deze avond zo anders voorgesteld. Ik snap er niks van, ik zou pas na het weekend ongesteld worden. Normaal heb ik altijd wel last van buikpijn of hoofdpijn, maar nu heb ik niks gemerkt.

Gelukkig heb ik altijd een paar los slingerende tampons in mijn tas zitten, dus dat is het probleem niet. Het probleem is die rode vlek in mijn broek. Ik voel me allesbehalve fris. Maarja wat moet ik nou? Jelle kent mij langer dan vandaag, maar om nou gelijk met de billen bloot te gaan en te zeggen dat ik ben doorgelekt zie ik ook niet echt zitten. Dan is de romantiek helemaal ver te zoeken. Ik kan natuurlijk net alsof doen of ik niet lekker ben geworden, maar ik had juist zo'n zin in deze avond.

Als ik mijn broek weer omhoog knoop valt mijn oog op het labeltje van mijn broek. Monki! Yes, want heel toevallig is er deze maand een Monki geopend in de De Pijp en laat het nou ook nog eens koopavond zijn. Halleluja!

,,Jel, shit ik bedenk me ineens dat ik mijn fiets niet op slot heb gezet. En je weet hoe het hier gaat, ze stelen je fiets nog net niet waar je bij staat. Ik ren even snel heen en weer! Joe,” Schreeuw ik terwijl ik snel mijn jas aantrek en naar buiten ren. Jelle schreeuwt nog iets, maar ik hoor niet eens meer wat.

Met vijf minuten sta ik in de Monki. De skinny die ik aan heb, hebben ze helaas niet meer in mijn maat, ze hebben de broek wel in een iets lichtere variant. Ik zie direct het verschil, maar ik hoop maar dat Jelle niks ziet. Ik gris nog snel een nieuw onderbroekje mee bij de accessoires en na het afrekenen duik ik het pashokje weer in om snel een nieuwe schone broek aan te doen. Tien minuten later sta ik weer bij Jelle in huis.

,,Stond je fiets nog thuis ofzo?” zegt Jelle lachend. ,,Haha, nee ik kwam een oude collega tegen. Het eten ziet er heerlijk uit, ik ben blij dat je niet zelf heb gekookt,” grap ik terwijl ik snel ga zitten. ,,Je ziet er trouwens mooi uit vandaag Maud, had ik dat al gezegd?," zegt Jelle. Ik ga er maar vanuit dat zijn mannenbrein niet ziet dat ik een hele andere broek aan heb.

Als ik zo tegenover Jelle zit valt het mij pas op dat hij er echt weer een stuk gezonder uit ziet. En ik schroom niet om dat tegen Jelle te zeggen. Er verschijnt een brede glimlach op zijn gezicht. We praten over luchtige dingen als uitgaan, tv-programma’s maar we hebben ook wat diepere gesprekken. Jelle legt uit dat hij na zijn periode in het buitenland best wel moeite heeft gehad om aansluiting te vinden. En ik vertel hem van A-Z het verhaal van Levi, de seksvideo en vieze Fredje. Jelle luistert aandachtig en stelt precies de goede vragen. Het is de eerste keer dat ik het verhaal zo uitgebreid vertel en eigenlijk doet dat me best wel goed.

Daarna begint hij languit te vertellen over zijn verslaving. ,,Ik voelde mij echt iemand anders, ik at slecht, dronk veel frisdrank en al mijn geld ging uit naar die troep!” Ik hou ineens bakken met geld over nu ik gestopt ben. Ik wou dat ik hem kon vertrouwen op zijn mooie ogen, maar ergens ben ik toch een beetje wantrouwig of hij niet ergens nog een envelopje met wit poeder heeft liggen.

Tijdens het toetje ploffen we op de bank neer. We zitten nog een beetje ongemakkelijk naast elkaar, ik zou graag tegen hem aan gaan liggen en het liefst zou ik de kleding van zijn gespierde lijf trekken. Maar Jelle zit er eigenlijk een beetje bij als een houten pop. De Jelle die ik ken is altijd erg van het knuffelen, maar Jelle 2.0 heeft meer weg van een ijskonijn in plaats van een knuffelbeer. Quasi-nonchalant leg ik meerdere malen mijn hand neer op zijn been, of ik raak hem net iets te lang aan. Hij pakt mijn hand vast en aait wat over mijn hoofd, maar van een echte zoen wil het niet komen. Ik snap er niks van. En juist door deze onzekerheid durf ik ook niet de eerste stap te zetten.

De tijd vliegt en rond 00.00 besluit ik naar huis te gaan. Jelle geeft me een dikke knuffel en laat weten dat hij het super gezellig vond. Onderweg naar huis bel ik Jessie op. Verbouwereerd vertel ik haar dat Jelle 0,0 aanstalten maakte om te zoenen. Volgens Jessie maak ik mij veel te druk. ,,Die jongen past wel op, weetje je nog een paar maanden terug. Toen kreeg ik na een zoen gelijk een klap. Het moet nu van jou komen Maud." Zo had ik het nog niet bekeken. Jessie en ik kletsen nog even verder. Totdat ik ineens wordt opgeschrikt door een bekend geschikt.

Het is Sam! Hij loopt hand in hand met een meisje met donkerbruine krullen. Alsof het universum mij iets wil duidelijk maken, want net op het moment dat ik voorbij fiets geeft hij haar een zoen.