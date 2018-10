Niet zo'n romanticus? Zo houd je je partner tevreden

Sinds Sam is vreemdgegaan, gaat het niet heel goed met Maud. Ze ging een weekendje naar haar ouders voor wat rust. Tot haar moeder begint over een bezoekje van Jelle. Maud is het zat en besluit Jelle te bellen voor een afspraak. Ze zag nogal op tegen het gesprek met haar ex en al zijn bijbehorende drama, maar als hij met zijn puppy-ogen tegenover haar zit, is het moeilijk om boos te blijven. Hij blijft iets vertrouwd houden en Maud weet niet wat ze aan moet met de twee mannen in haar leven..

Soms wou ik dat ik Sam en Jelle in een blender kon gooien en ze kon mixen tot het ideale vriendje. Wat Jelle ook flikt ik blijf altijd een zwak voor hem houden. Sam is vreemdgegaan, en hoe graag ik hem zou willen vergeven het lukt gewoon niet. Stiekem denk ik dat Jelle er ook wel mee te maken heeft. De laatste keer dat ik met Jelle heb afgesproken, heeft mij toch weer aan het denken gezet. Niet dat ik hem weer terug zou willen, (denk ik) maar het voelde gewoon zo vertrouwd en goed. Het voelde misschien wel iets te goed..

Sam en ik hebben bijna een week geen contact gehad. Ik moet zeggen dat mijn boosheid wel een stukje minder is geworden. Jessie heeft ergens wel gelijk want ik ben zelf ook geen heilige Maria geweest. Ik ben denk ik vooral van geschrokken dat juist Sam is vreemdgegaan. Van hem had ik het echt totaal niet verwacht en juist dat maakt dat ik ben gaan twijfelen over alles.