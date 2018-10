Met christelijke webshop positieve lading aan seks

Op het eerste gezicht lijkt de seksshop van de 32-jarige Els Gouman helemaal niet te verschillen van de tientallen andere shops die op het internet te vinden zijn. Maar er is wel een belangrijk verschil: Els Gouman is namelijk christelijk, en dat is haar webshop ook.

Drie christelijke seksshops telt Nederland nu, schrijft RTL Nieuws. „Ik noem het zelf een erotiekshop, in plaats van een seksshop”, vertelt ze. „Seks klinkt zo plat, terwijl erotiek veel meer de lading dekt. Erotiek is voorspel, de spanning rondom de seks.” En dat is net zo belangrijk als de seks zelf, aldus Gouman.

Het is nu zes jaar geleden dat zij en haar man de erotiekshop Intimijd.nl begonnen zijn. „De plannen ervoor bestonden echter al jaren. Al sinds het begin van ons huwelijk 13,5 jaar geleden, speelden we met dit idee.” Waar er toen nog geen geld was om een webshop te beginnen, ligt de situatie nu anders. En toen was daar ineens de christelijke erotiekwinkel.

Voorlichtingsboekje

„Vroeger praatte je eigenlijk niet over seks. Ik weet nog dat ik als elfjarig meisje een voorlichtingsboekje op mijn kussen vond. Het enige dat mijn moeder erover zei, was dat als ik vragen had ik ze mocht stellen. Maar dat durfde ik niet.” Seks leerde ze vooral van haar vriendinnen, in de gemeenschap werd daar nagenoeg niet over gepraat.

Hoe anders is dat nu. In tijden van #metoo en kerkelijke seksschandalen kan je bijna niet meer om seks heen. Maar: „Ik heb het idee dat mijn generatie wel echt een taboe doorbroken heeft, hoewel ik ook zie dat het in bepaalde christelijke kringen moeilijk blijf om over te praten.” Met haar webshop draagt Gouman een steentje bij aan het bespreekbaar maken van seks. „Wij proberen met de shop een positieve lading te geven aan seks. Het heersende beeld is dat christenen leven vanuit wat niet mag, maar wij proberen juist te kijken naar wat wel mag. Hoe kan ik mensen optimaal laten genieten van hun seksleven.”

Praten

In haar gezin speelt seks ook een grote rol, ook al zijn Gouman’s kinderen pas dertien en negen. „Ik wil er open over zijn, zodat ze weten dat ze met vragen naar mij toe kunnen komen. Natuurlijk pas ik de informatie wel aan op hun leeftijd, maar ik vind het belangrijk dat mijn kinderen een positieve kijk op seks hebben.” Vroeger was dat anders. Pas toen ze ongepland zwanger was merkte ze dat mensen met haar gingen praten over seks. „Terwijl het gewoon onderdeel is van je relatie.”

Als het aan Gouman zou liggen, zou de hele christelijke gemeenschap zo open zijn over seks. En haar erotiekshop is daar een begin van. „Ik ga ervan uit dat de hele gemeente wel weet dat ik deze winkel heb, maar het is niet zo dat ik er nare reacties op heb ontvangen. Eigenlijk zijn mensen vooral positief.” Niet dat ze ooit gedacht had dat ze met een erotiekwinkel zou starten. „Het is spannend. Het plan was er al, maar het daadwerkelijk doen is een tweede. Je komt namelijk toch wel ergens voor uit en mensen gaan dan toch op een bepaalde manier naar je kijken.” Toch is Gouman van mening dat als zij open is, anderen dat ook zullen zijn. En erover praten is altijd goed.