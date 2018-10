Leugens die we vertellen tijdens het (online) daten

Maud heeft een fantastische week met Sam gehad op Mallorca. Daarna volgde een geweldig weekend Lowlands met Jessie. Maar na al deze hoogtepunten, kwam er onverwachts een groot dieptepunt. Sam heeft opgebiecht dat hij is vreemdgegaan. Het was bij een zoen gebleven, maar voor Maud was het huis te klein. Wat volgde was een grote ruzie. Maud wil het liefst verdwijnen en in een opwelling begint ze te zoeken naar ‘werken in het buitenland’.

Zonder dat ik het door heb, ben ik al een uur aan het scrollen op buitenlandse websites: Au-pair in New York, druiven plukken in Australië of werken in een call center in Lissabon. Het aanbod is reuze, daar ligt het niet aan. Maar als ik heel realistisch ben is het niet verstandig om te vluchten naar het buitenland. Deze week begin ik met een nieuwe studie en om nu weer een tussenjaar te nemen, gaat misschien wel wat ver.

Het idee om even weg te gaan van alles en iedereen is heel fijn, maar het is natuurlijk geen oplossing van mijn problemen. Ondertussen open ik Facebook. Op de pagina van de club waar Sam was geweest zocht ik naar foto’s van de avond dat hij vreemdging. Ik moest weten wie de trut was die mijn vriendje probeerde te versieren! Helaas, geen resultaat. Ik voelde me net Sherlock Holmes: ik moest iets vinden! Ik probeerde zelfs in te loggen op Sam zijn Facebook om te zien of hij berichtjes had. Wederom, geen resultaat.