64 Ze staat uitgebreid te tongen op de dansvloer

Maud is begonnen aan haar nieuwe studie Media en Cultuur, waar ze wordt ingedeeld in een groepje met Rochella. En Rochella heeft iets raars, maar Maud kan niet peilen wat. Rochella is lyrisch over haar 'vriendje' en heeft Maud al meerdere keren gezegd dat ze absoluut met haar en haar 'vriendje' die ook dj is mee moet naar ADE. Rochella neemt Maud mee naar het Volkshotel waarbij ze eindelijk kennis maakt met Rochella's vriendje. Tot haar grote schrik blijkt ze Rochella's vriendje maar al te goed te kennen. Het is Levi…

Zal ik hem slaan? Zal ik wegrennen? Of zal ik doen alsof er niks aan de hand is? Normaal heb ik best mijn woordje klaar, maar nu sta ik erbij als een mak lammetje. Het zweet breekt me uit en ik weet niet wat ik moet doen. Ik heb geen zin in heisa. Ik wil Rochella niet voor het blok zitten, maar het liefst had ik die grimas gelijk van Levi zijn kop geslagen.

,,Maud was het toch? Wij hebben elkaar al eens eerder gezien toch” zegt Levi dominant. ,,Oh, daar wist ik niets van af? Dat is toevallig! Nou supergezellig Maud gaat dus mee, toch Maud?," zegt Rochella opgewekt. Ik kan dit toneelstukje niet langer meespelen. ,,Nou daar moet ik nog even goed over nadenken, ik weet niet helemaal zeker of ik kan. Het spijt me maar ik ben een belangrijke afspraak vergeten, ik moet ook gaan.” Ik draai me om en vlucht het Volkshotel uit.

Op de fiets bel ik met Jessie. Wat moet ik nou!? Ik haat dit soort situaties. Volgens Jessie moet ik het gewoon eerlijk aan Rochella opbiechten. Dat zou ik ook wel willen, maar ergens vertrouw ik Rochella niet helemaal. Ik vind haar zo’n type die no matter what toch wel voor haar vriend kiest en uiteindelijk een slecht verhaal over mij gaat rond bazuinen. Misschien waren Rochelle en Levi wel al aan het daten toen ik met hem de liefde bedreef op het dakterras. Zal je net zien..

Als ik ophang heb ik twee gemiste oproepen van Rochella en tientallen appjes. ,,Maud, wat was dat nou? Waarom ging je weg? Wat is er schat? App me even!!! Maud?” Ik krijg het Spaans benauwd van deze tirade aan appjes. Ik antwoord met een laf: ,,Sorry, ik leg je het nog wel uit, ik ben een belangrijke afspraak van werk vergeten. Ik app je later.” Daarna zet ik mijn telefoon op vliegtuigstand en fiets door naar de stad. Ik leef me uit bij de Zara en heis mezelf in tientallen shirtjes, broeken met tijgerprintjes, schotse ruiten en andere leuke dingen. Mijn salaris is net gestort en ik kan wel wat nieuwe kleding gebruiken.

s’ Avonds heb ik met Jessie afgesproken bij de Waterkant. Het is nog heel lekker warm voor de tijd van het jaar en we eten wat op het terras. Jessie kletst de oren van mijn kop en daardoor vergeet ik even de toestand van vanmiddag. Rochella heeft nog een aantal appjes gestuurd. Maar zolang ik nog niet weet of ik haar de waarheid ga vertellen, blijf ik haar negeren. Al ben ik wel mega benieuwd naar wat Levi heeft gezegd.

Jessie kent een van de barmannen en we krijgen de hele avond gratis wijn. Vooral Jessie heeft hem goed zitten. Ze komt een oude bekende tegen waarmee ze het heel gezellig lijkt te hebben. ,,Jess, gaat het goed? Ik ga even naar buiten voor wat frisse lucht.”

Eenmaal buiten bekruipt me een eenzaam gevoel. De muziek in Waterkant doet me denken aan die ene avond in Mallorca met Sam. Ik stuur hem een smsje: ,,Sam!” Ik weet niet of het door de alcohol komt maar ik weet er niet meer uit te krijgen. Het gekke is dat ik Sam niet heel erg mis, maar ik ben wel benieuwd hoe het met hem gaat. Ondertussen scroll ik een beetje door mijn Instagram. Tot mijn verbazing zie ik dat Jelle iets op zijn stories heeft gezet. Hij zet er nooit iets op en zijn laatste post dateert uit 2016. ,,Zo zo..” Reageer ik op zijn foto met biertjes. Ja, ik ben vandaag een vrouw van weinig woorden.

Jelle reageert direct. ,,Jij ook nog de hort op?” We sturen wat berichtje op Instagram en ik merk dat ik goed ga op de aandacht van Jelle. Het is allemaal vrij onschuldig totdat Jelle ineens vraagt of het gezellig is bij de Waterkant. Ik voel al waar dit heen gaat.. ,,Zal ik ook even een biertje komen doen?” vraagt hij. ,,Moet jij weten..” stuur ik terug. Ik stuur er snel een knipoog achteraan om mijn botte antwoord iets op te vrolijken. Ik weet dat ik me op fout terrein begeef, maar grote kans dat hij toch niet komt. Eigenlijk ook helemaal geen goed idee. Jessie is na al mijn verhalen over Jelle ook niet meer zo te spreken over mijn ex. En tja, ik kan haar geen ongelijk geven. ,,Zie je zo Maud! x,” stuurt hij terug.

Ik berg mijn telefoon op en loop terug naar binnen om Jessie wat uitleg te geven, voordat Jelle straks ineens voor haar neus staat. Ik kan Jessie nergens vinden. Ik maak nog een rondje en ineens herken ik de bloemenbroek die mijn vriendin draagt. Ik kijk nog eens goed en zie tot mijn grote verbazing dat mijn brave onschuldige vriendin uitgebreid staat te tongen met haar ‘oude bekende’. Ik bots subtiel tegen haar aan en sis: ,,Jess, waar ben je mee bezig!?’