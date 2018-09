62 De politie belt terug met info over de seksvideo

Sinds Sam is vreemdgegaan, gaat het niet heel goed met Maud. Ze ging een weekendje naar haar ouders voor wat rust. Tot haar moeder begint over een bezoekje van Jelle. Maud is het zat en besluit Jelle te bellen voor een afspraak. Ze zag nogal op tegen het gesprek met haar ex en al zijn bijbehorende drama, maar als hij met zijn puppy-ogen tegenover haar zit, is het moeilijk om boos te blijven. Hij blijft iets vertrouwd houden en Maud weet niet wat ze aan moet met de twee mannen in haar leven..

Soms wou ik dat ik Sam en Jelle in een blender kon gooien en ze kon mixen tot het ideale vriendje. Wat Jelle ook flikt ik blijf altijd een zwak voor hem houden. Sam is vreemdgegaan, en hoe graag ik hem zou willen vergeven het lukt gewoon niet. Stiekem denk ik dat Jelle er ook wel mee te maken heeft. De laatste keer dat ik met Jelle heb afgesproken, heeft mij toch weer aan het denken gezet. Niet dat ik hem weer terug zou willen, (denk ik) maar het voelde gewoon zo vertrouwd en goed. Het voelde misschien wel iets te goed..

Sam en ik hebben bijna een week geen contact gehad. Ik moet zeggen dat mijn boosheid wel een stukje minder is geworden. Jessie heeft ergens wel gelijk want ik ben zelf ook geen heilige Maria geweest. Ik ben denk ik vooral van geschrokken dat juist Sam is vreemdgegaan. Van hem had ik het echt totaal niet verwacht en juist dat maakt dat ik ben gaan twijfelen over alles.

Na een week stond hij voor mijn deur met een bos rozen, een hartjesballon, een fles champagne en een tas vol met ongeveer alle Tony Chocolonely repen (ik wilde juist wat kilo's kwijt). Of hij binnen mocht komen. Ik kon hem natuurlijk niet laten staan. En uiteindelijk hebben we een hele relaxte chill avond gehad én goed gepraat. Ik mocht in Sam zijn telefoon kijken en hij heeft me echt op het hart gedrukt dat er verder niets is gebeurd tussen hem en dat andere meisje. Wat Sam natuurlijk niet wist is dat Jessie en ik al lang een digitale stalking speurtocht in werking hadden gezet. Via via had ik gehoord hoe die chick van Sam heette. En na wat speurwerk kwamen we op haar Instagram terecht. Jessie heeft ooit een keer een nepprofiel aangemaakt waarbij ze soms op pagina’s kijkt van haar exen en de nieuwe vriendinnen van haar exen. Gelukkig kon ze hiermee ook op het profiel kijken van die chick van Sam. Ze stond heel vaak met dezelfde jongen op de foto, dus het zou mij eigenlijk niets verbazen als ze ook gewoon een vriend heeft. Stomme trut.

Seks hebben we nog niet gehad, op een of andere manier voelt het anders. We appen en bellen wel weer, maar ik heb Sam verder niet meer gezien. Ik weet eigenlijk nog niet waar het heen gaat. Heel veel tijd om er over na te denken heb ik ook niet gehad. De eerste week van mijn studie Media en Cultuur is begonnen en het was gelijk keihard aanpakken. Ik had gehoopt dat ik de eerste week een beetje relaxed kon beginnen en rustig kennismaken kon met de studie, studenten en colleges enzo. Maar ik moest in rap tempo aan de slag. De colleges vind ik super interessant dus dat is wel positief. We hebben veel werkgroepen en zijn in groepjes ingedeeld en als ik ergens een godsgruwelijke hekel aan heb is het groepswerk. Ik doe mijn werk gewoon liever zelf. Bij voorkeur om 01.00 nachts als ik in bed lig, want in de nacht ben ik meestal pas echt productief. Maar om nou in de nacht nog met je werkgroep genoten af te spreken gaat ook zo ver.

Ik zit dus samen in een groepje met Thomas (hij weet alles beter), Jasper (eeuwige student van 28 die alleen maar op zijn telefoon zit) en met Rochella. Ze is heel knap, grappig en aardig maar ergens vertrouw ik haar niet. Die jongens vinden haar helemaal geweldig, maar ik kan haar (nog) niet helemaal peilen. Tijdens de werkgroep doet ze heel bijdehand, maar de rest van de week loopt ze mij continu te appen en bellen met vragen over onze opdrachten. Ik vind het niet erg om haar te helpen, maar ik het valt me op dat ze nu steeds wil shinen met mijn antwoorden.

We hebben al een paar keer een koffietje gedaan na college. En het valt me op dat ze het erg veel over zichzelf en haar geweldige vriend heeft. Hij schijnt nogal een bekende dj te zijn en als ik Rochella mag geloven kan ze mij bij ongeveer elk feest van ADE op de gastenlijst zetten. Zonder iets te vragen zei ze al: ,,Hou je van uitgaan? Ik ga je naam doorgeven, dan kan je gewoon overal heen en kunnen we gezellig wat dansjes maken. Oh en je bent niet vies van wat snoepgoed toch? Ik regel wel wat.”

Na onze werkgroep gaan we met ons groepje nog even naar de Coffee Company om daar verder te werken. Mijn telefoon ligt op tafel en net op zo’n moment dat iedereen stil is, gaat mijn telefoon. Ik heb hem normaal altijd op stil staan, maar uitgerekend nu gaat die lelijke beltoon af. “Politie Amsterdam” staat er in mijn scherm! Ik voel de vragende ogen van Thomas en Rochella. Shit, dat is waar ook! De politie zou eind van de week terug bellen met meer info over het onderzoek van het seksfilmpje.. Ik gris mijn telefoon van tafel en loop naar buiten.

,,Hoi, met Maud..”