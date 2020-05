Wat eten we vandaag? Japanse rijstbowl met roerei en nori

Je weet niet waarom, maar opeens heb je zin in een cheeseburger & frietjes. En kun je aan niets anders meer denken. Geloof ons: we know. Op de site The Kitchn vonden we een fijne truc: deze cheeseburger & frietjes maak je allemaal in de oven. Ideaal!

Door: Nancy van Batenburg van Culy.nl.

Voor dit recept is het handig als je twee bakplaten hebt, of in ieder geval een bakplaat en een ovenrekje. Tip: van die losse bakplaten zoals ze in restaurants vaak gebruiken (sheet pans in het Engels) zijn ideaal om in je keukenassortiment te hebben.