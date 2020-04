Wat eten we vandaag? Vietnamese Bánh mì wafel met buikspek

Boodschappen doen in coronatijd is geen sinecure: buiten in de rij staan tot je naar binnen mag, afstand houden, verplicht met een karretje door de winkel moeten bewegen. En alle reguliere boodschappendiensten zitten de komende weken helemaal vol. Dat vinden wij een mooie reden om je boodschappen online te bestellen bij de locals.

Wild van Wild

Wist je dat wild het duurzaamste stukje vlees is? Terwijl we niet zo veel wild consumeren in Nederland. Dat is ook niet zo gek, want in de supermarkt en zelfs bij de slager is het aanbod aan wildproducten bizar laag.