Wat eten we vandaag? Rijstbowl met zalm en mierikswortel

Deze Scandinavische rijstbowl met zalm en mierikswortel is binnen een mum van tijd klaar. Met lekker veel groente, meergranenrijst en een flinke klodder crème fraîche met dille en mosterd. What’s not to love?

Door: Nancy van Batenburg van Culy.nl.

Ingrediënten

Voor 2 personen:

50 gram gravad lax of gerookte zalm

180 gram meergranenrijst

120 gram krieltjes in de schil

2 gekookte rode bieten, in partjes

Ingelegde rode ui

Ingelegde komkommer

Ingelegde radijsjes

Ingelegde mosterdzaadjes (optioneel)

Verse geraspte mierikswortel (optioneel)

Dille, ter garnering

Zout & peper

Crème fraîche met dille en mosterd:

125 gram crème fraîche

1 theelepel grove mosterd

1 theelepel scherpe mosterd (Dijon)

Flink wat dille, fijngehakt

1 theelepel honing

Verse mierikswortel kun je bijvoorbeeld vinden bij sommige filialen van Jumbo, bij Crisp of bij de groothandel. Of bestel ‘m online. De smaak van verse geraspte mierikswortel is namelijk fenomenaal lekker.

Dit gerecht is ideaal voor doordeweeks, want het is lekker snel klaar. Al helemaal als je al ingelegde komkommer en radijs in je koelkast hebt staan. Maar die maak je ook heel snel door ze met een theelepel zout, drie theelepels suiker en een theelepel rijstazijn in een afgesloten bakje opzij te zetten tot gebruik. Of gebruik ze rauw.

Foto: Culy.nl

Zo maak je de Scandinavische poké bowl met gravad lax

Maak indien nodig eerst de ingelegde komkommer en radijsjes (zie boven).

Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Doe hetzelfde met de krieltjes.

Meng voor de saus alle ingrediënten door elkaar en zet opzij.

Tijd om de kommen te gaan opmaken: begin met de rijst en verdeel de gekookte bietjes, ingelegde komkommer, radijs en aardappeltjes over de kom. Leg de gravad lax ernaast en schep een grote schep van de crème fraîche in het midden van de kom.

Leg er een schepje ingelegd mosterdzaad op, verdeel de ingelegde rode ui erover en bestrooi met de dille. Rasp tot slot flink veel verse mierikswortel over de Scandinavische rijstbowl en val aan.