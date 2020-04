Wat eten we vandaag? Pierogi (Poolse dumplings met aardappel en kaas)

We weten niet of er een troostrijker gerecht bestaat dan de Poolse pierogi. Deze dumplings, meestal gevuld met aardappel en kaas, smaken naar liefde in een zacht deegkussentje. De pasteitjes worden eerst gekookt, daarna gebakken in boter. Ontzéttend lekker.

Door: Nancy van Batenburg van Culy.nl

Ingrediënten

Voor 6 grote pierogi:

240 gram bloem

1/2 theelepel zout

115 gram zure room

55 gram zachte ongezouten boter

Voor de vulling:

225 gram warme aardappelpuree

115 gram geraspte kaas

Zout & peper

Voor erbij:

2 sjalotten, fijngesneden

Klontje boter

Extra zure room

Bieslook

Onze tip: maak meteen een grote hoeveelheid en vries deze pierogi in. Zo heb je altijd een portie binnen handbereik, mocht je om wat lekkers verlegen zitten (of om troost).

Feitelijk kun je deze Poolse dumplings dus maken met ingrediënten uit je voorraadkast. Ze smaken wel éxtra lekker met een schep zure room erbij en wat verse bieslook.

Foto: Nancy van Batenburg voor Culy

Zo maak je pierogi

Meng de bloem met het zout en het ei met behulp van een staande mixer. Voeg dan de zure room en de zachte boter toe en laat ongeveer 5 tot 8 minuten mixen tot je een glad, soepel deeg hebt, vergelijkbaar met pastadeeg. Wikkel het deeg in plasticfolie en leg het minstens 30 minuten in de koelkast.

Meng de kaas door de warme aardappelpuree tot ‘ie helemaal gesmolten is. Breng op smaak met zout en peper.

Haal het deeg uit de koelkast en verdeel het in twee delen. Rol heel dun uit en steek er dan met een ronde vorm van 10 centimeter doorsnede 3 rondjes uit.

Leg op elk rondje een flinke schep van de aardappelpuree en vouw dicht. Duw de randen dicht met een vork. Herhaal dit voor alle pierogi.

Breng in een pan water aan de kook voeg een snuf zout toe en kook de pierogi per drie stuks in ongeveer 5 minuten gaar. Ze komen bovendrijven als ze goed zijn. Laat ze even uitlekken en leg ze op een bord.

Smelt wat boter in een koekenpan op laag vuur en bak de sjalot tot ‘ie begint te bruinen. Doe de pierogi erbij en bak die aan beide kanten mooi bruin en knapperig.

Serveer de pierogi met een lik zure room en gehakte bieslook.