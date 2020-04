Wat eten we vandaag? Oeufs mayonnaise met peterselie-olie

Over een paar uur is het oud en nieuw en kunnen we weer schaamteloos genieten van een paar overheerlijke oliebollen. Maar waarom eten we eigenlijk oliebollen tijdens de jaarwisseling? En hoeveel oliebollen eet een gemiddelde Nederlander? Metro zocht het uit.

1. Europa

De oliebol lijkt misschien een oud-Hollandse traditie, maar niets is minder waar. Ook in andere landen kennen ze oliebollen, alleen heten ze daar anders. Zo kennen ze in België natuurlijk de smoutenbollen, Duitsland de Berliner bollen, in Oostenrijk Krapfen, in Hongarije husus cenkoekskak, in Italië fritelle di tondone en in Spanje rosquilla. Dit zijn allemaal varianten op de oliebol.