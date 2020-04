Wat eten we vandaag? Makkelijke crumble van rood fruit

Een toetje gaat er altijd wel in en deze makkelijke crumble van rood fruit is ook nog eens zó klaar! Heel easy te maken met ingrediënten uit je voorraadkast. En het fruit haal je gewoon uit de diepvries. Zo kun je altijd een toetje in elkaar flansen wanneer je daar zin in hebt.

Door: Nancy van Batenburg van Culy.nl.

Ingrediënten

Voor 2 personen:

175 gram rood fruit (diepvries)

40 gram amandelmeel

40 gram bruine basterdsuiker

15 gram havermout

1,5 eetlepel boter, gesmolten

1 drupje vanille-extract

Snufje zout

1 eetlepel suiker

1 theelepel maizena

Verder nog nodig:

2 ramekins of hittebestendige schaaltjes van ongeveer 10 -15 cm

Dit keer maken we onze crumble niet in een grote schaal, maar in individuele potjes. Wel zo handig als we aan social distancing doen. Dit recept is voor twee personen, maar halveer de ingrediënten gerust voor een toetje voor 1 persoon. Want soms wil je gewoon in je uppie genieten.

Als je zorgt dat je glutenvrije havermout in huis haalt, is dit ook nog eens een glutenvrij toetje.

Crumble van rood fruit. Foto: Culy.nl

Makkelijke crumble van rood fruit

Verwarm de oven voor op 160 graden (conventionele oven).

Verdeel het fruit over de schaaltjes.

Meng de ingrediënten voor de topping: het amandelmeel, de havermout, bruine basterdsuiker en een snuf zout. Voeg de gesmolten boter toe, samen met het vanille-extract en roer door. Zet opzij.

Roer de suiker en maizena door elkaar en schep het op het fruit in de schaaltjes. Schep de topping daar bovenop en druk goed aan (ja, het past écht!).

Zet de schaaltjes in de voorverwarmde oven en bak ze ongeveer 40 minuten, tot de bovenkant goudbruin en knapperig is.

Serveer de crumble van rood fruit met een schepje vanille-ijs of crème fraîche. Maar zonder zijn ze ook heerlijk.