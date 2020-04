Wat eten we vandaag? Luchtige peanut butter pancakes van Rosa Parks

Dit recept voor peanut butter pancakes is een hele bijzondere. Het is namelijk het recept dat de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks gebruikte. Het recept werd ooit gevonden tussen haar persoonlijke eigendommen. En wat blijkt? Mevrouw Parks had een voorliefde voor lichte, luchtige pannenkoeken met pindakaas die ontzéttend lekker zijn.

Ingrediënten

Voor 4 personen:

130 gram bloem

2 eetlepels bakpoeder

1/2 theelepel zout

2 eetlepels suiker

1 ei

300 ml melk

85 gram gladde pindakaas

1 eetlepel olie of boter, voor het bakken

Voor erbij:

Plakjes banaan

Maple syrup

Rosa Parks was een Amerikaans burgerrechtenactiviste die beroemd werd door haar verzetsdaad in het gesegregeerde Amerika van 1955. Ze weigerde haar zitplaats achterin een bus af te staan voor witte passagiers, wat volgens de wet in Alabama verplicht was. Er volgde een rechtszaak, waarbij Parks uiteindelijk in het gelijk werd gesteld.

Dat stukje geschiedenis kun je je kinderen dus mooi vertellen terwijl jullie samen deze verrukkelijke pannenkoeken maken. We weten zeker dat beiden erin zullen gaan als koek.

Peanut butter pancakes

Meng in één kom de droge ingrediënten.

Meng in een andere kom de natte ingrediënten. Dat wil zeggen: het ei, de melk en de pindakaas.

Meng de natte ingrediënten kort door met een garde, tot je een homogeen pannenkoekenbeslag hebt. Niet te lang mixen, dan worden je pancakes taai.

Verhit een klein beetje olie in een koekenpan en giet er een soeplepel van het pannenkoekenbeslag in. Wacht tot er belletjes ontstaan op het oppervlak van de pannenkoek en keer ‘m dan om. Laat nog even garen aan de andere kant en schep de pannenkoek uit de pan.

Serveer de peanut butter pancakes met maple syrup of jam. Ook heel lekker met plakjes banaan en nog wat extra pindakaas.