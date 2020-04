Wat eten we vandaag? Het paasbroodje: hot cross bun

Het is bijna pasen en misschien heb je vandaag al tijd om zelf de lekkerste paasbroodjes te bakken. Bij deze gezellige broodjes kunnen we in Nederland aan van alles denken: paashaantjes en paashazen bijvoorbeeld, of van die broodjes met een heel heel ei erin (mét schaal). In Engeland is het echter een no brainer: daar betekent paasbroodjes ontegenzeggelijk ‘hot cross buns’. En die gaan we maken!

Door: Nancy van Batenburg van Culy.nl.

Ingrediënten

Voor 15 tot 16 paasbroodjes:

160 gram rozijnen en krenten

60 ml appelsap of rum

300 ml volle melk, opgewarmd (zie recept)

2 theelepels droge gist

540 gram bloem

50 gram lichtbruine basterdsuiker

1 eetlepel bakpoeder

2 theelepels zout

1 theelepel kaneel

1/4 theelepel gemalen piment

1/4 theelepel nootmuskaat

2 theelepels sinaasappelrasp

85 gram zachte boter

3 grote eieren

Voor het glazuur:

125 gram poedersuiker

1/2 theelepel vanille-extract

Snufje zout

4 theelepels melk

Verder nog nodig:

Bakvorm van 25 x 25 cm of 22 x 32 cm

Boter, voor het invetten

Spuitzak (of een boterhamzakje)

Hot cross buns (Engelse paasbroodjes) zijn vergelijkbaar met krentenbollen, maar dan met een lekker krokant korstje en een boterige smaak. Het lekkerste is misschien wel het kruis van glazuur (daar komt de naam vandaan…) dat bovenop de broodjes gaat.Een heel leuk en lekker recept voor paasbroodjes om te maken voor Pasen!

Foto: Culy.nl

Paasbroodjes maken doe je zo

Doe de rozijn en en krenten in een schaal. Verwarm de appelsap of rum in een steelpannetje en giet ‘m over de rozijnen. Dek af met plasticfolie en zet zolang weg.

Giet de melk in hetzelfde pannetje en verwarm kort (tot ongeveer 43 graden), tot ‘ie net warmer is dan je lichaamstemperatuur. Klop de gist er met een garde doorheen en laat 5 minuten staan.

Maak het deeg voor de paasbroodjes. Meng in een mixer de bloem, suiker, zout, bakpoeder, sinaasappelrasp en de specerijen (kaneel, piment en nootmuskaat). Klop de zachte boter erdoorheen tot alles goed is gemengd.

Scheid 1 van de eieren boven een kommetje en gebruik alleen de dooier (het eiwit bewaar je voor het bestrijken van de broodjes). Voeg die samen met de twee andere eieren toe aan het deeg. Doe ook de melk met de gist erbij en meng met de mixer.

Zet de deeghaak op de mixer en laat het deeg voor de paasbroodjes ongeveer 5 minuten kneden tot je een glad, soepel deeg hebt. Het zal vrij plakkerig zijn. Laat het deeg een uur rusten in een licht ingevette kom met plasticfolie eroverheen.

Vet intussen een bakvorm van 25 x 25 cm of 22 x 32 cm in met wat boter.

Haal het gerezen deeg uit de kom en leg op een met bloem bestoven werkblad. Vorm tot een vierkant en verdeel het deeg dan in 16 gelijke stukken, als je een vierkante bakvorm gebruikt. Gebruik je een rechthoekige bakvorm, verdeel het deeg dan in 15 stukken.

Rol de stukken deeg tot bolletjes en leg ze naast elkaar in de bakvorm. Laat ze in de vorm nog een uur rijzen, bestrijk ze daarna met het achtergehouden eiwit en zet ze in een voorverwarmde oven op 190 graden.

Laat de paasbroodjes helemaal afkoelen en maak dan het glazuur. Meng daarvoor alle ingrediënten in een kom en houd er rekening mee dat je een zo dik mogelijk glazuur wil, om uitlopen te voorkomen. Spuit er met behulp van een spuitzak of een boterhamzakje (knip het puntje eraf) kruisjes van op de broodjes en wacht tot ze zijn gestold.

Serveer de paasbroodjes met een lekkere lik roomboter.