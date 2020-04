Wat eten we vandaag? Havermout met frambozen, kokos en amandel

Hoewel er natuurlijk héél wat geweldige lekkere ontbijtjes zijn, gebeurt het nog wel ‘ns dat het ons op een doordeweekse dag aan inspiratie ontbreekt. Daarvoor is dit recept ideaal. Je flanst het zo in elkaar, maar je moet net maar even op de combinatie komen: warme havermout met frambozen, kokosmelk en amandelpasta.

Door: Winnie Verswijvel van Culy.nl.

Ingrediënten

Voor 2 personen:

250 ml kokosmelk (uit een pakje)

100 gram havermout

100 gram frambozen (vers of uit de diepvries)

2 eetlepels amandelpasta

2 handjes amandelschaafsel

2 flinke eetlepels kokosyoghurt

Zo’n warme kom havermout heeft iets troostend, vind je niet? Al helemaal met een kop vers gezette koffie en je favoriete boek erbij. Dat raden we trouwens iedereen aan om te doen, want mornings are for coffee and contemplation…

Foto: Culy.nl

Zo maak je de havermout met frambozen, kokosmelk en amandel

Verwarm de kokosmelk met de havermout en de frambozen in een steelpannetje en breng aan de kook. Roer tussendoor goed zodat de onderste laag niet aanbakt.

Laat een paar minuten doorkoken totdat de melk is opgenomen door de havermout en er een stevige massa ontstaat. Laat een heel klein beetje afkoelen.

Verdeel de massa over twee kommen. Werk af met een flinke schep kokosyoghurt, een eetlepel amandelpasta, een handje geschaafde amandelen en eventueel nog wat extra frambozen.