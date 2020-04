Wat eten we vandaag? Gegrilde Oosterscheldekreeft met chipotlesaus

Omdat je nu ook heerlijke Oosterscheldekreeft kunt laten thuisbezorgen, bedachten we een lekker recept voor kreeft op z’n Mexicaans. De kreeft gaat met wat chipotlesaus kort onder de hete grill, voor een verslavend smakelijk gerecht. Lekker met een gegrilde maiskolf.

Door: Nancy van Batenburg van Culy.nl.

Ingrediënten

Voor 2 personen:

2 halve gekookte kreeften (wij gebruikten de Oosterscheldekreeft van Fish Tales)

2 maiskolven

Handje koriander, fijngehakt

1/2 limoen, in partjes

Maldon zeezout

Scheutje olijfolie

Mayonaise, voor erbij

Voor de saus:

40 ml olijfolie

4 tenen knoflook, gepeld en gehalveerd

80 ml kippenbouillon

1 of 2 chipotles in adobo (uit zo’n blikje), zonder de zaadjes, fijngesneden

Zout & peper

Oosterscheldekreeft is zo’n luxeproduct dat je eigenlijk alleen in toprestaurants tegenkomt. Omdat de horeca gesloten is vanwege de coronacrisis, helpt Fish Tales de kreeftenvissers en zijn de kreeften nu online te koop voor particulieren (bezorging door heel Nederland en zelfs in Vlaanderen).

Maar goed, als je zo’n lekkere kreeft krijgt thuisbezorgd, wat doe je er dan vervolgens mee?

Culy wilde eigenlijk een aspergegerecht met kreeft maken, maar de asperges waren op. Dus over op plan B. En wat een lekker plan bleek dat: gegrilde Oosterscheldekreeft met rokerige chipotlesaus en mais. Zeg maar kreeft op z’n Mexicaans. Olé!

Oosterscheldekreeft op z’n Mexicaans

Verwarm de grill van je oven voor (dit recept kun je trouwens ook heel goed maken op een barbecue!).

Haal de kreeft uit de verpakking en laat op kamertemperatuur komen op een snijplank.

Begin met het maken van de saus (de mojo). Verwarm de olijfolie op medium vuur in een sauspannetje. Voeg de knoflooktenen toe en laat ongeveer twee minuten garen in de warme olie, tot ze zacht zijn en beginnen te bruinen.

Giet de warme olie in een keukenmachine of blender, samen met de bouillon, de chipotles in adobo en wat zout en peper. Mix tot een gladde substantie en giet terug in de pan. Verwarm op laag vuur en houd warm.

Wrijf ondertussen de maiskolven in met wat olijfolie en bak ze in een hete pan (kan ook in een grillpan) onder regelmatig keren.

Bestrijk het vlees van de kreeften met een deel van de saus. Leg ze ongeveer 3 minuten onder de grill, tot het vlees mooi gaar is. Tip: als je met een mesje makkelijk tussen het vlees en de schaal kunt komen, is de kreeft gaar.

Leg de Oosterscheldekreeft op de borden. Bestrooi de maiskolven met wat limoensap en het Maldon zout en leg ze naast de kreeft. Verdeel er wat van de gehakte koriander over en serveer met de restanten van de saus, de mayonaise en de overige partjes limoen.