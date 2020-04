Wat eten we vandaag? De befaamde gebraden kip uit ‘Midnight Chicken’

Midnight Chicken is een bijzonder kookboek van de Britse Ella Risbridger. Nancy van Batenburg van Culy.nl besloot meteen om een recept uit het boek te maken. En dan natuurlijk het recept dat symbool staat voor het hele boek: de Midnight Chicken (gebraden kip) van Ella.

Geschreven door Nancy van Batenburg van Culy.nl.

Ingrediënten

Voor 2 personen, met restjes (voor in soep, salade en bouillon of voor op brood):

Kip, de mijne woog 1,6 kilo

Knoflook, ongeveer 8 tenen, of zoveel als je aankunt

Verse chilipepers, 2 (of 3 als je geen chilizout hebt)

Rozemarijn

Tijm

Mosterd, een grove

Peper

Chilizout

Olijfolie (misschien)

Gember, een stukje ter grootte van je duim

Honing, ongeveer een lepel vol

Citroen, 1

Deze gebraden kip van Ella – de Midnight Chicken waarnaar het boek vernoemd is – staat symbool voor hoop. Net als alle recepten in het boek. Ella kampte met een zware depressie (ze was zelfs suïcidaal) en haar leven had zijn glans verloren. Gek genoeg was het de gedachte aan gebraden kip die haar weer op de been hielp.

Letterlijk: op een avond lag ze languit op de keukenvloer, niet in staat om op te staan. Het was de gedachte aan een kip – zowel het braden van de kip als het eten ervan – dat haar overeind hielp. Koken en eten gaven haar haar levenslust weer terug.

Deze gebraden kip is dus niet alleen een ode aan koken en eten, maar ook aan het leven. Geniet ervan, niet alleen tijdens het eten, maar ook tijdens het koken.

Culy.nl

Midnight Chicken: het recept

Leg de kip op de bakplaat en laat hem even staan. Verhit de oven tot 180 graden.

Hak de helft van de knoflook fijn en doe hem in een kopje. Knip met je keukenschaar de chilipepers en een paar takjes rozemarijn en tijm in stukjes. Doe die ook in het kopje. Voeg een flinke theelepel mosterd en wat peper en chilizout toe (gewoon zeezout is ook goed als je geen chilizout hebt). Je kunt ook een scheut olijfolie toevoegen. Dat doe ik niet altijd, maar soms wel en dan is het zalig.

Als je een kleine rasp hebt, schil en rasp de gember. Zo niet, dan kun je hem ook fijnhakken met een mes. Doe het grootste deel van de gember in het kopje met knoflook en kruiden. Doe het laatste beetje met de honing in een mok. Zet een fluitketel met water op.

Snijd de citroen doormidden. Pers de ene helft stevig uit en de andere helft iets minder stevig. Doe het grootste deel van het citroensap in het kopje met ingrediënten. Roer.

Doe het resterende citroensap in de mok met gember en honing. Voeg heet water uit de fluitketel toe. Roer. Neem een slok. Zet je schrap.

Ga verder met de kip. Maak het elastiek rond de pootjes los en steek vier van de knoflooktenen en de minder stevig uitgeperste citroenhelft in de buikopening. Maak de pootjes zo mogelijk weer vast en wrijf de hele kip in met het mengsel van knoflook, chilipeper, gember en citroensap. Wrijf de poten, dijen en vleugels ook in.

Zet de kip in de oven. Als je kip even zwaar is als de mijne en je oven kuren heeft, net als de mijne, zet je de kippenwekker (misschien ziet jouw kookwekker er anders uit, maar de mijne heeft de vorm van een kleine rode kip) op 1 uur en 20 minuten. Als de kip groter of kleiner is, houd je 30 minuten per 500 gram aan (er zijn online zeer nauwkeurige omrekenprogramma’s beschikbaar; ik gebruik die van BBC Good Food).

Neem een glas wijn.

Controleer de kip als de wekker gaat. Ik vind het lastig om te controleren of een kip gaar is, maar ik weet in theorie wel hoe het moet: steek een prikker in het vlezigste deel van de poot en kijk of er helder vocht uit komt. Als het vocht nog roze is, moet hij weer de oven in. Zo niet, dan zet je de oven uit en laat je de kip 5 minuten rusten. Doop wat brood in het kookvocht.

Snijd de kip in stukken. Scheur het vlees van het bot. Drink. Eet. Wees blij.