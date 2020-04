Wat eten we vandaag? Chicken Caesar sandwich

Gezellig lunchen op de zondag? Deze chicken Caesar sandwich is nog lekkerder dan ‘ie eruitziet! Alsof je je tanden in een burger vol umami zet… maar dan een stuk gezonder. Die volle smaak komt vooral van je grillpan én door de lichte Caesar-dressing, die je normaal in je salade vindt.

Geschreven door: Nancy van Batenburg an Culy.nl

Ingrediënten

Voor 4 sandwiches:

Voor de broodjes:

4 kipfilets

4 handjes sla, bijv. kropsla en wat snijbiet

2 avocado’s, in plakjes

8 dikke sneetjes brood van goede kwaliteit

Olijfolie

Optioneel: gedroogde kruiden als tijm en oregano

Zout en peper

Voor de Caesar dressing:

1 eidooier

5 ansjovis in olie

1 theelepel Dijon-mosterd

1 eetlepel witte wijnazijn

2 teentjes knoflook, fijngehakt

200 ml olijfolie

100 gram yoghurt

Sap van 1 citroen

50 gram Parmezaanse kaas

Zout en peper

De Caesar salad kom je in bijna elke lunchgelegenheid wel tegen. Beeld je eens in dat je de ingrediënten uit die salade in een lekkere gegrilde sandwich stopt. Ben je al aan het kwijlen?

Foto: Culy.nl

Zo maak je deze chicken Caesar sandwich

Maak eerst de dressing. Doe daarvoor de eidooier, mosterd, ansjovis, knoflook, Parmezaanse kaas en witte wijnazijn in een keukenmachine en laat draaien tot je een mooie, egale saus hebt. Voeg dan druppelend de olijfolie toe tot de dressing indikt. Meng met het citroensap en de yoghurt voor een frisse saus en breng op smaak met zout en peper.

Verhit een grillpan tot -ie loeiheet is. Wrijf de kipfilets in met olijfolie, zout, peper en eventueel wat kruiden. Wij gebruikten gedroogde tijm en oregano (tip: hou je van spicy, voeg dan ook wat gedroogde chilipeper toe).

Grill de kipfilets aan beide kanten, ongeveer 3 tot 5 minuten per kant, tot ze mooi gaar maar niet droog zijn. Haal ze uit de pan en laat ze rusten op een snijplank. Na een paar minuten kun je ze eventueel in plakjes snijden, maar je kunt ze ook in hun geheel op het broodje leggen.

Terwijl de kip rust, grill je de boterhammen aan beide kanten tot er grillstreepjes op ontstaan.

Besmeer per sandwich één broodje met de Caesar dressing en leg de kip erop. Plaats de reepjes avocado op de kip en bedek met wat blaadjes sla. Daarna leg je het andere broodje erbovenop en druk je de sandwich even aan, zodat de dressing lekker een beetje uitloopt over je broodje. Smakelijk!