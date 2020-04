Wat eten we vandaag? Cheeseburger & frietjes, allemaal uit de oven!

Je weet niet waarom, maar opeens heb je zin in een cheeseburger & frietjes. En kun je aan niets anders meer denken. Geloof ons: we know. Op de site The Kitchn vonden we een fijne truc: deze cheeseburger & frietjes maak je allemaal in de oven. Ideaal!

Door: Nancy van Batenburg van Culy.nl.

Voor dit recept is het handig als je twee bakplaten hebt, of in ieder geval een bakplaat en een ovenrekje. Tip: van die losse bakplaten zoals ze in restaurants vaak gebruiken (sheet pans in het Engels) zijn ideaal om in je keukenassortiment te hebben.

Cheeseburger & frietjes, allemaal uit de oven! | Foto: Culy.nl

En dan nu: dé truc

Verwarm de oven voor op 220 graden.

Bekleed één bakplaat met aluminiumfolie. Die is straks voor de burgers én de broodjes. De andere bakplaat gebruik je voor de frietjes en kun je eventueel met bakpapier bekleden (dat scheelt weer afwas). Spreid de frietjes uit en zet beide bakplaten in de oven. De frietjes onder, de lege bakplaat boven.

Houd in de gaten dat je frietjes in totaal ongeveer 25 minuten moeten bakken, tot ze goudbruin en krokant zijn. Zet eventueel een timer.

Kneed het gehakt even los en maak er vier burgertjes van. Bestrooi elke burger aan beide kanten met flink wat zout en peper.

Nog een trucje: rol de geraspte uien in drie laagjes keukenpapier en knijp wat van het overtollige vocht eruit. Dit voorkomt dat ze straks hun vocht loslaten op je burger, in de oven.

Leg de uien op de burgers en druk ze er een beetje in. Haal het hete bakblik uit de oven en leg de burgers erop. Zet ze boven de frietjes in de oven; ongeveer 10 minuten voor medium-rare burgers en 12 minuten voor medium burgers.

Verwijder de burgers uit de oven zodra ze gaar zijn (en vergeet je frietjes niet te checken!). Leg op elke burger een plakje cheddar. Leg de helften van de hamburgerbroodjes met de snijkanten naar boven naast de burgers op de bakplaat. Zet ze nog een minuutje terug in de hete oven, zodat de kaas kan smelten en de broodjes toasten.

Plaats de burgers op de broodjes, leg er wat plakjes augurk op, leef je uit met ketchup en strooi wat zout over de frietjes. Enjoy met een biertje of een lekkere limo.