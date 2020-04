Wat eten we met pasen? paastaart met chocolade en bitterkoekjes

Deze paastaart steelt de show tijdens je paasbrunch! En het mooiste: deze chocoladetaart is ontzéttend makkelijk en snel te maken. Het is een chocoladetaart zonder bloem: in plaats daarvan gebruiken we een mengsel van fijngemalen bitterkoekjes en amandelen.

Door: Nancy van Batenburg van Culy.nl.

We vonden het recept voor deze heerlijke chocoladetaart met bitterkoekjes op Spoonforkbacon.com en maakten er zelf een paastaart van. Handig aan dit recept: doordat je deze chocoladetaart zonder bloem maakt, is ‘ie glutenvrij (check wel altijd even of de bitterkoekjes die je gebruikt écht glutenvrij zijn).

Je kunt je paastaart natuurlijk garneren met wat je zelf leuk vindt. Wij kozen voor een (kleine) paashaas en gekleurde dragee-paaseitjes. Andere creatieve inspiratie? Ga los!

Foto: Culy.nl

Zo maak je deze paastaart

Verwarm de oven voor op 175 graden. Vet de springvorm licht in met boter. Vet ook een vel bakpapier licht in met boter en bekleed de bakvorm ermee (met de beboterde kant naar boven).

Maal de bitterkoekjes en de amandelen samen tot fijne kruimels in een keukenmachine. Roer de kaneel erdoor.

Klop met een mixer de zachte boter, suiker en zout tot een luchtig mengsel. Voeg de eieren één voor één toe terwijl de mixer draait, tot ze volledig zijn opgenomen in het beslag.

Doe de vermalen bitterkoekjes en amandelen erbij, samen met het vanille-extract en de gesmolten chocolade. Laat kloppen tot alles goed gemengd is.

Giet het beslag voor de paastaart in de bakvorm en bak ‘m in ongeveer 30 minuten gaar in de voorverwarmde oven. Je ziet dat ‘ie gaar is, als de bovenkant mooi droog is geworden (hij mag nog een beetje zacht zijn vanbinnen).

Laat de taart helemaal afkoelen en hevel ‘m dan voorzichtig over op een bord of schaal. Bestrooi met het cacaopoeder. Sla een deel van de dragee-eitjes kapot (in een plastic zak met een deegroller) en garneer de paastaart met de paaseitjes en de chocolade-paashaas.