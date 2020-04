Wat eten we met pasen? Gepocheerd ei met knoflookyoghurt en chiliboter

Deze paastaart steelt de show tijdens je paasbrunch! En het mooiste: deze chocoladetaart is ontzéttend makkelijk en snel te maken. Het is een chocoladetaart zonder bloem: in plaats daarvan gebruiken we een mengsel van fijngemalen bitterkoekjes en amandelen.

Door: Nancy van Batenburg van Culy.nl.

We vonden het recept voor deze heerlijke chocoladetaart met bitterkoekjes op Spoonforkbacon.com en maakten er zelf een paastaart van. Handig aan dit recept: doordat je deze chocoladetaart zonder bloem maakt, is ‘ie glutenvrij (check wel altijd even of de bitterkoekjes die je gebruikt écht glutenvrij zijn).