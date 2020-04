Boodschappendiensten vol? Bestel online bij deze locals

Boodschappen doen in coronatijd is geen sinecure: buiten in de rij staan tot je naar binnen mag, afstand houden, verplicht met een karretje door de winkel moeten bewegen. En alle reguliere boodschappendiensten zitten de komende weken helemaal vol. Dat vinden wij een mooie reden om je boodschappen online te bestellen bij de locals.

Wild van Wild

Wist je dat wild het duurzaamste stukje vlees is? Terwijl we niet zo veel wild consumeren in Nederland. Dat is ook niet zo gek, want in de supermarkt en zelfs bij de slager is het aanbod aan wildproducten bizar laag.

Foto: Getty Images

Gelukkig is er Wild van Wild: een leverancier van de mooiste worsten, hertenbiefstukjes, paté, rillettes en meer lekkers. Culy testte hun proefbox onlangs thuis en is helemaal overtuigd. Zó lekker! Wild van Wild leverde aanvankelijk alleen aan de horeca, maar nu de corona-crisis is toegeslagen, leveren ze ook aan particulieren door heel Nederland. Handig om zo een voorraadje vlees in te vriezen. Bestellen kan in de webshop.

Tomasu

Als je je favoriete sushirestaurant moet missen, kun je natuurlijk ook thuis aan de slag en zelf sushi maken. Hetzelfde geldt voor Japanse restaurants. Get cooking!

En koken wordt een stuk leuker als je geweldige producten ontdekt die dat tot een succes maken. Zoals de sojasauzen van het Rotterdamse Tomasu. Wij zijn zo’n fan van deze smaakmaker, dat we echt niet meer zonder kunnen. Bestellen kan online via tomasu.nl.

Fromagerie Kef

Fromagerie Kef staat bekend als de beste kaaswinkel van Amsterdam. Normaliter gaat een groot deel van hun kaasvoorraad naar toprestaurants, maar nu ligt al dit lekkers in topconditie in de winkels verder te rijpen. Red de kazen en haal je kaasjes lekker bij Kef.

Online bestellen kan ook en er is zowel mogelijkheid tot afhalen als bezorgen. Meer info via de site.

Foto: Getty Images

Familie van Rijk

Aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht zit de geweldige delicatessenwinkel Familie van Rijk. Tof is dat ze zich vooral willen richten op producten van lokale makers. Dus van het bier tot aan de salted caramel: bijna alles komt uit de buurt.

Eigenaren IJsbrand en Raymond bezorgen hun lekkers nu bij je thuis. Van speciaalbieren tot aan mooie delicatessen. Op de site staan verschillende pakketten die je kunt bestellen. Ook leuk om als cadeautje te verzenden naar je geliefden! Meer info op familievanrijk.nl.

Oosterscheldekreeft

Oosterscheldekreeft is zo’n luxeproduct dat je eigenlijk alleen in toprestaurants tegenkomt. Omdat de horeca gesloten is vanwege de coronacrisis, helpt Fish Tales de kreeftenvissers en zijn de kreeften nu online te koop voor particulieren (bezorging door heel Nederland en zelfs in Vlaanderen).

Foto: Getty Images

De gekookte kreeft is online te bestellen via fish-tales.com/kreeft. Als je vóór 17:00 uur bestelt, wordt de kreeft de volgende dag aan de deur bezorgd. Wegens groot succes nu ook in heel Nederland!

Koffie, chocolade en meer voor je thuiskantoor

Is jouw thuis nu ook ineens je kantoor? Dan kun je van tijd tot tijd vast een opkikkertje gebruiken. Mesjokke (de Utrechtse bean-to-bar chocolademakers) hebben de handen ineen geslagen met Circular Coffee Collective, Ptthee en SOOP en lanceren nu een thuiskantoorpakket met koffie, thee, chocolade en zeep gemaakt van afval.

Foto: Getty Images

Hun missie: eerlijke, transparante, circulaire en regeneratieve ketens. Je steunt deze kleine ondernemers ook nog eens met afname van een pakket, want normaliter leveren ze aan bedrijven.

LANT Box van Syrco Bakker

Chef Syrco Bakker van restaurant Pure C springt in de bres voor zijn producenten en leveranciers. Hij stelt elke week een LANT box samen (LANT staat voor Lokaal, Ambacht, Natuurlijk, Traceerbaar) met het aanbod van die producenten.

Foto: Getty Images

Bestellingen tot zondag 22.00 uur worden woensdag en donderdag geleverd door heel Nederland en België. Je kunt er ook meteen een abonnement op afsluiten, als je wilt. Meer info en bestellen via hierbasdelasdunas.com.

Home Made Chefs

Veel boeren kampen door de corona-crisis met grote voedseloverschotten. Zij leverden immers aan groothandels en die leverden weer aan de horeca, die door maatregelen van de overheid de deuren moesten sluiten.

Om de boeren te supporten gaat Boerschappen een samenwerking aan met Home Made Chefs. Het resultaat zijn maaltijdboxen met producten van lokale boeren. Zo help je de boeren om voedseloverschotten tegen te gaan. Meer info via de website.

Foto: Getty Images

Local Heroes app

Mis je de Ten Katemarkt in Amsterdam-West al? Via de app van Local Heroes kun je je boodschapjes vanaf de bank bestellen bij 24 ondernemers van de Ten Katemarkt en uit Oud-West.

Van de hummus met mango van De Gouden Tent tot aan de vers gebrande noten van Het Warme Notengilde: je kunt het dezelfde dag nog ophalen bij een pick up point aan de Ten Katemarkt/Kinkerstraat of het voor een klein bedrag thuis laten bezorgen.

Local Goodness Box

Landzicht, Das Brot en Jack Bean zijn drie Rotterdamse voedselleveranciers die nu samenspannen om je te kunnen blijven voorzien van lokale Rotterdamse producten.

De box is gevuld met vegan producten als zuurdesem brood, kant-en-klare curry, falafel en verse, biologische groenten. Je kunt er ook kombucha, koffie en sojasaus van Tomasu bij bestellen. Afhalen en bezorgen vindt elke vrijdag plaats in Rotterdam.

Stay Ocake

Iemands verjaardag vieren of iemand verrassen: dat werkt toch niet meer helemaal zoals vanouds met social distancing. Daarom lanceren Life of Pie Amsterdam en Willem-Pie samen Stay Ocake: pakketten met bijvoorbeeld een ‘Ini Mini Cake’ of roze koeken en millionaire shortbread die je kunt versturen naar wie je lief is.

Ze bezorgen (contactloos) binnen de ring van Amsterdam. Afhalen kan ook. Check de site.