Zelf toast maken met kurkuma-boter en tomatensalade

Deze toast ziet er simpel uit en dat is ‘ie ook. Maar zodra je je tanden erin zet, springen de tranen je in de ogen van geluk. Het geheim zit ‘m in de kurkuma-boter, waarin we de toast bakken. Superlekker met een frisse tomatensalade.

Ingrediënten

Voor 2 personen:

3 plakken stevig brood, liefst zuurdesem

4 eetlepels gezouten roomboter

1 theelepel gedroogde kurkuma

400 gram rijpe tomaten

Handje koriander, fijngehakt

1 teentje knoflook, geraspt

2 theelepels ingelegd mosterdzaad (gekocht of zelfgemaakt)

1 eetlepel olijfolie

Zout & peper

Voor de frisse tomatensalade

Verwijder de kern van de tomaten en snijd ze in kleine blokjes. Schep ze in een zeef om met een theelepel zout en laat ze ongeveer 20 minuten uitlekken. Het vocht van je op in een kommetje onder de zeef. Niet weggooien: dat is goddelijk door een risotto of in een saladedressing.

Meng de tomatenblokjes met de fijngehakte koriander, de ingelegde mosterdzaadjes, een eetlepel olijfolie en peper en zout. Voeg ook een geraspte teen knoflook toe en meng goed.

Zelf toast maken

Snijd het brood in 3 dikke plakken en halveer die, voor zes mooie stukjes toast.

Smelt de roomboter in een grote pan (alle toast moet er het liefst in passen. Zo niet, bak de toast dan in twee keer). Zodra de boter bruist, voeg je de kurkuma toe. Leg het brood in de pan en laat het aan elke kant in ongeveer 1,5e minuut goudbruin en knapperig bakken.

Laat de toast even uitlekken op een stuk keukenpapier en schep de tomatensalade erop. Eet meteen op.