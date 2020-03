Wat eten we vandaag? Gevulde zoete aardappel met limoen en soja-mayo

Deze gevulde zoete aardappel en limoen en sojasaus-mayonaise is een umami-bommetje eersteklas. Het zachte, zoete vruchtvlees van de gepofte zoete aardappel, de romige mayonaise met een vleugje sojasaus en friszure limoen. Een feest om je tanden in te zetten. En dan is dit recept ook nog eens belachelijk makkelijk.

Geschreven door: Nancy van Batenburg van Culy.nl.

Ingrediënten

Voor 2 personen:

2 grote zoete aardappels

Zonnebloemolie

2 eetlepels mayonaise

1 theelepel sojasaus

Sriracha

1 bosui, in ringetjes

Handje koriander, fijngehakt

Sesamzaadjes

1/2 limoen, in partjes

We durven het te zeggen: deze gevulde zoete aardappel is lekkerder dan een frietje mèt. Yes! Het geheim zit ‘m in de mayonaise, waar we een beetje sojasaus doorheen roeren, en de uitgeknepen limoen.

Bereiding

• Verwarm de oven voor op 200 graden.

• Was de zoete aardappels goed schoon. Wrijf ze in met zonnebloemolie en verpak ze per stuk in een stukje aluminumfolie. Doe dat losjes, maar zorg dat de verpakking goed sluit, zodat er geen stoom kan ontsnappen.

• Pof de zoete aardappels in de voorverwarmde oven tot ze zacht zijn en de natuurlijke suikers beginnen te karameliseren. Afhankelijk van de grootte duurt dat 45 tot 60 minuten.

• Meng ondertussen de sojasaus door de mayonaise en proef. Voeg eventueel meer sojasaus toe.

• Snijd de gepofte zoete aardappels in de lengte open. Druppel de sojasaus-mayonaise over de aardappels heen en doe hetzelfde met de Sriracha. Bestrooi met de bosui, fijngehakte koriander en sesamzaadjes. Knijp tot slot de partjes limoen uit over de zoete aardappels.