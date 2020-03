Wat eten we vandaag? Falafel bowl met zoete aardappel en avocado

Soms zit een pareltje wat verborgen. Heb je de parel eenmaal gevonden, dan héb je ook wat. Een mooi voorbeeld is The Food Department in het voormalige Amsterdamse Hoofdpostkantoor. Juist ja, achter het Paleis op de Dam.

‘Verborgen’ is misschien wat overdreven gesteld, want The Food Department – een nieuw initiatief vol culinaire hoogtepunten – is sinds mei gevestigd in hartje Amsterdam. In dat in het oog springende voormalige Koninklijke postkantoor, waarin al weer jaren gewinkeld kan worden in Magna Plaza, aan de Nieuwezijds Voorburgwal. Naar schatting 3 miljoen (!) mensen wandelen er jaarlijks langs, op weg van Dam naar Anne Frank Huis en Westerkerk en weer terug. Zij passeren allemaal The Food Department. Maar ja, die naam mag je niet met koeienletters op het dak van het monumentale pand uit 1899 zetten. Even zoeken dus naar die culinaire wondertjes van de hoofdstad. Loop je dus lekker te Black Friday-shoppen vrijdag? Dan is dit artikel een tip ‘om even op te steken’.