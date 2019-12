5 dingen die je nog niet wist over oliebollen

Over een paar uur is het oud en nieuw en kunnen we weer schaamteloos genieten van een paar overheerlijke oliebollen. Maar waarom eten we eigenlijk oliebollen tijdens de jaarwisseling? En hoeveel oliebollen eet een gemiddelde Nederlander? Metro zocht het uit.

1. Europa

De oliebol lijkt misschien een oud-Hollandse traditie, maar niets is minder waar. Ook in andere landen kennen ze oliebollen, alleen heten ze daar anders. Zo kennen ze in België natuurlijk de smoutenbollen, Duitsland de Berliner bollen, in Oostenrijk Krapfen, in Hongarije husus cenkoekskak, in Italië fritelle di tondone en in Spanje rosquilla. Dit zijn allemaal varianten op de oliebol.

2. Heel oud recept

De oliebol is ontzettend oud. Het oudste Nederlands geschreven oliebollenrecept stamt uit 1667. Dit recept staat geschreven in De Verstandige Kock, of zorgvuldige Huyshoudster.

3. Donker en koud

Al honderden jaren eten we tijdens de jaarwisseling oliebollen. Maar waar komt die traditie eigenlijk vandaan? Waarom eten we eigenlijk oliebollen met nieuwjaar? Dit heeft te maken met de koude en donkere wintermaanden. Arme mensen trokken langs de deuren en zongen liedjes in ruil voor wat eten. Eén van de dingen die ze toen kregen, was een warme en voedzame oliebol. Bovendien worden oliebollen bereid met ingrediënten ook in de winter beschikbaar waren.

4. 8 oliebollen

Er gaan ieder jaar weer meer dan 100 miljoen oliebollen over de toonbank en dan maakt een groot deel van de Nederlanders ze ook nog eens zelf met oud en nieuw. Kortom: iedere Nederlander eet gemiddeld 8 oliebollen per persoon per jaar.

5. Airfryer

Heb je nog een paar oliebollen over, maar zijn ze ondertussen koud en taai geworden? Geen paniek! Je kunt oliebollen heel makkelijk weer warm en krokant krijgen door ze even in de airfryer te stoppen. Zet de airfryer op 180 graden en warm de oliebollen niet veel langer dan 3 minuten op. Mocht je ze écht knapperig van buiten willen hebben en zacht van binnen, dan kun je voordat je de oliebollen erin stopt ook een theelepel olie in de airfryer doen.