World Vegan Day: 5 fijne vegan hotspots in Nederland

Het is vrijdag World Vegan Day. Ben jij al om, of heb je wel eens zin om ergens in het land vandaag vegan uit te proberen? Metro zet 5 fijne vegan hotspots door het hele land voor je op een rijtje.

1. Backyard, Rotterdam

Deze hippe tent noemt zichzelf 'Your urban plant based hangout smack in the city center'. Wij snappen het wel: koffie, ontbijt, brunchen, lunchen, drankjes doen, hapjes erbij, dineren én cocktails: het kan bij Backyard allemaal en het is nog lekker ook. Adres: Korte Hoogstraat 14.

2. Love & Peas, Den Haag

Love & Peas kun je vooral omschrijven als knus en gezellig. Dit vegan/vegetarische restaurant in Den Haag biedt vooral Palestijns voedsel. En dat is verrassend lekker, óók in vegan-vorm. Adres: Weimarstraat 37 A.

3. Mr. & Mrs. Watson, Amsterdam

Bij Mr. & Mrs. Watson krijg je 100 procent vegan eten. En tóch hebben ze kaas! Hoe dan? Dat kun je maar beter zelf proeven in dit gezellige kleine restaurantje in Amsterdam. Handig voor de veganisten die kaas stiekem heel erg missen! Adres: Linnaeuskade 3h.

4. WAKU WAKU, Utrecht

Deze zaak ziet er niet alleen heerlijk uit, het eten smaakt het ook! WAKU WAKU zit middenin Utrecht en heeft voor iedere lekkerbek wel een gerecht naar wens. Onze favoriet? De WAKU WAKU Burger: stukken gezonder ook nog eens dan die échte versie.

5. The Happiness Cafe, Eindhoven

Goddelijke pancakes en belegde broodjes kun je krijgen bij The Happiness Cafe in Eindhoven. Deze ontbijt- en lunchroom heeft een gezellige vibe en óók gewoon lekker comfort food dat niet zo heel goed voor de gezondheid is. Zit het vol? Dan kun je altijd nog naar het andere filiaal. Er zijn er namelijk twee in Eindhoven! Adres: Nieuwe Emmasingel 9 & Nieuwstraat 25.