KFC komt met kipburger zonder kip

Normaliter bewaren we friet/patat hier op de redactie voor de vrijdag, maar op deze maandag maken we graag een uitzondering. De gefrituurde aardappelsnack wordt maandag namelijk precies 150 jaar in Nederland verkocht!

De kermis in Breda had de primeur in handen. Of ze 150 jaar geleden al wisten wat voor enorme hit het zou worden, is onduidelijk. In elk geval is het wel duidelijk dat gesneden piepers nog steeds razend populair zijn. Per jaar eten we zo'n 40 tot 50 porties patat per persoon.

Patat of friet?