Food Blog Awards waren online pas écht een feestje

De crème de la crème van de Nederlandse foodblogwereld toog afgelopen vrijdag naar Kanaleneiland (Utrecht) voor een bijzondere avond. Voor de vierde keer op rij werden de Food Blog Awards uitgereikt.

„Wat een bijzondere locatie”, klinkt het regelmatig, terwijl de genomineerden elkaar gedag kussen. In hun mooiste kleding gaan ze op de foto met elkaar - de volgers die hebben gestemd op de influencers moeten immers wel op de hoogte worden gebracht van de voortgang van de avond. Het recept voor de pre-borrel is cava, er zijn hapjes en een dj verzorgt prettige muziek. De spanning is om te snijden, want wie is het neusje van de zalm onder de bloggers en gaat er met die felbegeerde award naar huis?

Beetje knullig

Voor de buitenstaander is het een ietwat vreemde gewaarwording. Iedereen lijkt zich te hebben opgedoft voor een vergadering in het buurthuis over de nieuwe rotonde. Er is geen publiek om de finalisten aan te moedigen en dat zorgt dat de uitreiking wat lastig op gang komt. Tijdens het aankondigen van de eerste nominaties, klinkt er een verdwaalde klap, bedoeld als aanmoedigend applaus.

Dat de microfoon van presentator Danny Jansen het constant eventjes begeeft en de filmpjes steeds net te vroeg of te laat worden ingestart, werkt ook niet mee. Af en toe wil iemand een Instastory maken maar is vergeten het geluid van de telefoon uit te zetten, waardoor er een echo klinkt van wat er zojuist gezegd is. Al met al voelt het allemaal wat knullig aan, voor degenen die niet in het wereldje zitten.

Offline versus online

Knullig is het niet. Deze awards spelen zich fysiek misschien af in een grote keukenwinkel, eigenlijk gebeurt het online. Net zoals het werk wat de genomineerden doen. Waar de reactie op de avond zelf wat mak is, is de impact online wél heel groot. Zo heeft Charlotte van Charlie’s Kitchen (Foodblog van het jaar) binnen de kortste keren meer dan duizend likes op de Instagram-post waarmee ze haar winst bekend maakt, zit Jadis van The Lemon Kitchen (Beste recept) met een uur op honderd en Carolina van Foodie-ness - die met twee awards naar huis mag - zit binnen drie uur over de drieduizend.

Veel vrouwen

Hoe ze dat doen? „Elke dag alles erin stoppen en alles eruit halen”, zegt Carolina als presentator Danny het haar op het podium vraagt. Met 120.000 volgers is de verreweg de grootste Instagrammer van de avond. „Het is heel veel glitter en glamour en dat kan ook. Het is namelijk je eigen kanaal.” Haar geheim is ‘jezelf zijn’, zegt ze. „Je moet je best doen om er doorheen te komen en consequent doorgaan. Maar vooral jezelf blijven, dat is je unieke kracht.”

Opvallend is de hoeveelheid vrouwen. Waar de wereld van tv-koks wordt gedomineerd door mannen, zijn het online juist meer vrouwen. Danny noemt nog even hoe blij hij is dat er dit jaar meer mannen zijn genomineerd. Tim en Erik van Smaakmenutie - een woordgrap - zijn de enige heren die een award mee naar huis nemen. Ze zijn blij dat er meer mannen aan het foodbloggen slaan. Of er een revolutie nodig is? „Nee, maar meer diversiteit zou wel leuk zijn.”

Na het uitreiken van de awards lijkt de druk van de ketel. Onder het genot van wijn wordt er nog even nagepraat en natuurlijk een hoop gefilmd en gefotografeerd. Ook op vrijdagavond stopt de werkdag niet. Er moet tenslotte gewoon content worden gemaakt voor de volgers thuis.