Dagje uit? Zoek de ‘verborgen’ foodparel bij het Paleis op de Dam

Soms zit een pareltje wat verborgen. Heb je de parel eenmaal gevonden, dan héb je ook wat. Een mooi voorbeeld is The Food Department in het voormalige Amsterdamse Hoofdpostkantoor. Juist ja, achter het Paleis op de Dam.

‘Verborgen’ is misschien wat overdreven gesteld, want The Food Department – een nieuw initiatief vol culinaire hoogtepunten – is sinds mei gevestigd hartje Amsterdam. In dat in het oog springende voormalige Koninklijke postkantoor, waarin al weer jaren gewinkeld kan worden in Magna Plaza, aan de Nieuwezijds Voorburgwal. Naar schatting 3 miljoen (!) mensen wandelen er jaarlijks langs, op weg van Dam naar Anne Frank Huis en Westerkerk en weer terug. Zij passeren allemaal The Food Department. Maar ja, die naam mag je niet met koeienletters op het dak van het monumentale pand uit 1899 zetten. Even zoeken dus naar die culinaire wondertjes van de hoofdstad. Loop je dus lekker te Black Friday-shoppen vrijdag? Dan is dit artikel een tip ‘om even op te steken’.

Magna Plaza is deze feestmaand een zee van lichtjes. / Metro

Ogen de kost geven

Metro bezoekt The Food Department op maandag, op de gemoedelijkste avond van Amsterdam. De relatieve rust geeft je kans je ogen hier in dit statige gebouw eens goed de kost te geven. Binnen – alleen al als je met twee enorme roltrappen richting tweede verdieping klimt – maar zeker ook naar buiten. Wat een uitzicht!, vooral natuurlijk met dat Paleis aan de overkant. Ongelooflijk eigenlijk dat de ramen van de bovenste etage nog niet lang geleden waren afgeplakt. Rent24 bracht daar als eigenaar en eerste bedenker van The Food Department verandering in. Al het verschillende voedsel vanuit allerlei wereldkeukens en de dranken inspireren, worden vol creativiteit gekookt, gebakken, gestoomd, gegrilld, ingeschonken of wat dan ook en bovendien wordt er hard gewerkt. Iedereen wil dat The Food Department op zo’n mooie plek slaagt. Da’s heel wat anders dan een niet gebruikte ruimte met afgeplakte ramen.

Voor toeristen, ook de dagje uit-ganger uit Nederland

Er wordt veel Engels gesproken achter de balies en bars en in de keukens, valt meteen op. Dat is geen probleem, wat The Food Department is er vooral voor de toerist. Ook de Nederlandse toeristen die voor een dagje uit naar de hoofdstad komen, vormen de doelgroep. Zij spreken over het algemeen een aardig mondje Engels. Dat geldt ook voor de dame die Metro bijpraat en rondleidt. Evelina, afkomstig uit Litouwen, is sinds enkele weken de locatiemanager en collega van Oostenrijker Andreas. Zij studeerde en werkte eerder in Groningen. Al gaat de ‘g’ nog niet zo goed, het woord Groningen komt er net als pindakaas en stroopwafel al redelijk vloeiend uit. Maar vertellen over The Food Department doet zij graag nog in het Engels.

Metro kent The Food Department niet als merk in tal van steden. Op die opmerking reageert Evelina direct. Met een lach: „Not yet!” Om toe te voegen: „Wij hebben ambitie… Dit concept kan groeien, ook buiten Nederland.” Ze wijst op de 1100 vierkante meter grote ruimte, waarin vijftien stands, drie bars en een koffiecorner de afgelopen maanden hun draai hebben gevonden (een hoogwaardige poffertjes komen er binnenkort nog aan van The Poffertjes Office, waarbij de naam verwijst naar de voormalige bestemming van het gebouw, red.). Evelina: „De eigenaren van dit gebouwen wilden dat ook op deze etage weer leven in de brouwerij zou zijn. Toen Rent24 hier rondkeek, hoefden ze amper na te denken. ‘Doen we’, zeiden ze direct. Er werd zo’n zeven maanden verbouwd and there we are.”

Drukte vooral onder lunchtijd

Met een kop dampende thee in de Main Bar in de hand vertelt Evelina dat het na een rustige start in de verschillende eetgelegenheden in de bars steeds drukker wordt. „Vooral tijdens lunchtijd weten mensen ons te vinden, als mensen vanaf station Amsterdam Centraal op weg zijn naar het Anne Frank Huis. ’s Avonds is die gesloten, dat scheelt. Maar we willen over het algemeen natuurlijk steeds bekender worden. En dat is zoals gesteld aan de buitenkant van het pand moeilijk aan te geven.” Metro tipt daarom een bordje op de Dam: linksaf Red Led District, rechtsaf The Food Department („haha, het overwegen waard”). Tijdens deze feestmaand kunnen toeristen en dagjesmensen het voormalige postkantoor trouwens écht missen. Het is versierd met duizenden lichtjes.

Het chocoladestroopwafeltaartje waar de Metro-verslaggever van genoot.

Datzelfde postkantoor van weleer staat symbool voor wat er in The Food Department gebeurt: mensen van over de hele wereld met elkaar verbinden. „Het postkantoor deed dat met alle brieven, wij door mensen vanuit de hele wereld samen te laten komen en te laten genieten van eten uit alle windstreken.”

Betaalbare kwaliteit

Amsterdam heeft meer plekken waar meer partijen gerechten aanbieden. Evelina valt ze niet af, ze komt er zelf ook. Maar zijn er verschillen? „Zeker. Neem alleen al de ligging in hartje centrum en het gebouw waar je binnen stapt. We zijn wat meer op de toerist gefocust, want echte Amsterdammers komen niet zo snel naar de Dam of naar de Kalverstraat. Daar is het wat hen betreft veel te druk. Maar een belangrijk verschil is de prijs. De kwaliteit van de food is hier goed en je kunt voor 10 of 15 euro al een prima maal krijgen.”

Voor Evelina is het persoonlijk ook genieten. „In Litouwen eten we echt alleen maar aardappelen en vlees. Altijd hetzelfde, een beetje wat Nederlanders overdag doen. ’s Ochtends een broodje, ’s middags een broodje. Altijd een broodje, haha. Nee, in The Food Department gaan we voor diversiteit. Kom maar kijken, dan laat ik ze allemaal zien.”

Rondje The Food Department

Main Bar

Met een grote bar in het midden van de ruimte, hoge tafels, lage tafels en zitjes voor meerdere personen en gezellige plek voor een borrel vooraf of een afzakkertje.

Toni Loco

Trek in Italiaan? Dan moet je hier voor de knapperige pizza zijn. Evelina: „Een slize is maar 3 euro en als je er twee op hebt, ben al een heel eind.”

China Supreme

Leuk: de menukaart aan de balie heeft ook Chinese letters. Deze ‘Chinees’ maakt vooral verse noodles. Evelina: „Je kunt het ook krijgen in een crèpe.”

Proper Ribs

Duidelijk. Liefhebbers van puik vlees van de barbecue stappen hier ongetwijfeld naar binnen.

Sushito

Met pokébowls en sushito vind je hier Azië in Amsterdam. Sushito? Ja, een hele leuke mix van sushi en burrito.

Ta Toru

Ook uit Azië, maar hier gaat het om saté. Evelina: „Geitensaté van de Molukken. Ik hield zelf niet zo van saté, maar hier eet ik het absoluut wel.”

Tacos en Tequila

Waarom moeilijk doen met een naam als het makkelijk kan? Maar lekker is het wel!

Onbekenden schuiven bij elkaar aan

Beer & Wine

Een bar met bierbanken. Evelina: „We wisten niet zeker of bezoekers die banken zouden gaan delen. Maar onbekenden schuiven zo bij elkaar aan, hartstikke leuk.” De bieren variëren van Heineken tot heel speciaal, de wijnen komen onder meer uit Frankrijk, Italië en Zuid-Afrika.

Lios

Giros vind je hier niet, echte Griekse streetfood des te meer. Evelina tipt: „Wraps met octopus of kip.”

Dimsum District

Weer terug naar Azië, wat maken ze daar toch veel. Net als ‘de Griek’ vind je hier veel streetfood. Gestoomd, geserveerd in leuke mandjes en de gerechtjes zijn geschikt om te delen.

Petit Gâteau

Hele kleine taartjes, voor bij de koffie of als dessert. Metro naam een taartje met chocolade en stroopwafel. En wil naar die plek terug…

The Butcher

Voor wie af en toe watertandt bij de gedachte aan een hamburger. The Butcher legt deze Schotse Angus op de grill.

Cocktail Bar

Hier valt naast de hoeveelheid cocktails het gedimde licht op. Evelina: „Ben je in een romantische bui of wil je gewoon even lekker een gesprek voeren? Dan zou ik deze bar aanraden. Met uitzicht op het Paleis.”

Matts Wonderland

Ze roepen je naam haast als je langsloopt: hotdogs en milkshakes. Evelina: „Wonder-hotdogs en wonder-milkshakes.”

Van ’t Spit

Kippetjes draaien hier rond, dus dat je ze dampend op je bord krijgt weet je wel zeker. Dan man die ze braadt, waarschuwt de verslaggever met een glimlach: „Het is Van ’t Spit, niet Kip van ’t Spit. Everybody says Chicken of the Spit. Wrong.”

Bepita

Pita uit Israël, met alle verse ingrediënten uitnodigend in de vitrine. Evelina: „Ribeye en kebab kun je hier uiteraard krijgen, maar dit is dé plek waar vooral de vegetariërs goed terecht kunnen.”

Extra activiteiten op 6 december

Voor Evelina de rondleiding beëindigt, wijst ze nog even op vrijdag 6 december. Ze nodigt toeristen en Amsterdammers die na Pakjesavond meteen in een kerstsfeer willen komen uit om die dag een kijkje te komen nemen. De kerstslingers met kleurige ballen hangen er trouwens nu al, maar: „Op 6 december hebben we extra activiteiten. Dan is er live-muziek, dj’s, fotografen, een kidscorner en nog veel meer. Yes, Christmas is coming.”

The Food Department is elke dag geopend, van 10.00 tot 22.00 uur. Meer informatie vind je hier.