Maak het frituurvet maar vast warm, het is vandaag nationale krokettendag! En om dat te vieren kwam vandaag het nieuws naar buiten dat een kroketje per week zo slecht nog niet is.

Deze heugelijke dag wordt door Het Parool gevierd met een interview met bedrijfsarts Jeroen Maaskant. Volgens de dokter mogen we best wat meer kroketten eten. „In een kroket zitten bepaalde stoffen die wij in het leven nodig hebben", zegt hij in het interview. „In de roux zit het essentiële aminozuur tryptofaan, dat wordt omgezet in serotonine en dat is effectief tegen depressies.”

Kroketten in alle vormen

Klinkt als een prima reden om vandaag te lunchen met een kroketje. Natuurlijk wil je weten waar je die dan moet halen dus we gingen alvast voor je op onderzoek uit. Ons land puilt namelijk uit van de speciaalzaken waar je de typisch Nederlandse snack in allerlei soorten en maten kunt krijgen.

Hartje Utrecht bijvoorbeeld, waar de Croquetten Boutique is gevestigd. Je kunt er de klassieke kalfsvleeskroket eten of het juist wat avontuurlijker zoeken. Denk aan knolselderij-truffel, oude schapenkaas of kabeljauw-kruiden. Wil je écht helemaal wat anders? Probeer dan de mokka-hazelnootkroket.

Oerhollands

Ook in Limburg kun je je lol op, Maastricht heeft Bistro Croquant. Wat dacht je van een kroket met een vulling van zoete ui en spek met crème van salie? Of, lekker Nederlands, witlof met boerenham? Vegetariërs kunnen ook gewoon een hapje mee-eten: je bestelt er ook de groente met currykroket. Afgetopt met gember en citroen.

Hagenezen en Hagenaren hebben heel wat opties bij het Kroket Loket. De zaak voorziet je van kroketten met chorizo, pekingeend of krab-kabeljauw. De zaak op Korte Poten was de eerste echte krokettenwinkel in ons land en ze maken de beloofde heerlijkheid nog steeds waar.

Streekproducten

In Amersfoort is Vlaams Friteshuis Van Gogh een begrip en ook de kroket van de zaak is beroemd. De frituurders ontwikkelden vijf Amersfoortse kroketten waarvan de wildkroket wel een uitschieter is. Zeker in de wintermaanden, er zit namelijk wild zwijn, knoflook, kruidnagel en tijm in.

De echte Hollandse kroket eet je toch in Amsterdam. Daar begon Cees Holtkamp in de jaren zestig met de verkoop van zijn Holtkampkroket. Onder andere wijlen culinair journalist Johannes van Dam droeg bij aan de bijna iconische smaak van de kroket.

Een beetje vreemd...

De afgelopen jaren zagen we ook heel wat vreemde kroketten de revue passeren. Zo deed Unox een duit in het zakje met de winterse rookworstkroket en FEBO kwam met de speculaaskroket voor tijdens pakjesavond. De ultieme hybride snack werd eind 2016 gepresenteerd: de Krokodel. Er werd een kroket met frikadelvulling gelanceerd.

Volgens de kenners

Bijzondere kroketten genoeg, maar waar in Nederland eet je volgens de experts de beste kroket? Culinair journalist Laura de Grave reisde afgelopen jaar door heel Nederland om onze eigen streekproducten en klassieke gerechten te ontdekken. De beste kroket staat ook in haar kookboek Nederland Kookboek. Het gaat om de Waddenkroket. „Eric Pekel is de krokettenkoning van het eiland. Je kunt de (Wadden)garnalenkroket overal op het eiland eten. De Hollandse garnalen die erin zitten komen rechtstreeks uit de Waddenzee. Je kunt met een boottocht ontdekken waar de garnalen precies vandaan komen."

3FM-radioman en snack-YouTuber Mark van der Molen zoekt het iets centraler in Nederland. „De beste kroket van Nederland kan je vinden bij Snackbar Beo in het Gooische Laren. Dit jaar vieren ze hun 52 jarig bestaan en in de beginjaren waren ze puur een slagerij. Dat merk je nog dagelijks aan de huisgemaakte hamburgers, gehaktballen, filet americain én dus de huisgemaakte kroketten. Ze zijn peperiger dan de gemiddelde kroket en bevatten heel fijn gesneden draadjesvlees." Ze zijn zo lekker dat Van der Molen zelfs eerder vertrok van werk toen hij nog een nachtprogramma deed. „Ze zijn tot twee uur ‘s nachts open. Dus als ik op de radio tot twee uur uitzending moest maken en de laatste twee platen waren vijf minuten per stuk... dan ging ik om 01:50 nog snel de auto in."