Vjeze Fur maakte een kookboek: Ik heb geschreven zoals ik praat

Freddy Tratlehner, bij het grote publiek beter bekend als Vjeze Fur, ken je waarschijnlijk allang niet alleen meer van De Jeugd van Tegenwoordig. De rapper én keukenprins is razend populair op Instagram met zijn kookvideo’s. Voor wie net zo goed wil kunnen koken als Freddy, is er nu zijn kookboek Lekker Fred.

„Het eerste wat ik vroeg toen ik dit aanbod kreeg, was of het niet heel veel werk is om een kookboek te maken”, vertelt Tratlehner. „Ja, zeiden ze, het is wel veel werk. Maar ik wilde het ook goed doen, bijvoorbeeld bij elk gerecht een foto in een andere outfit. Dus ik maakte het zelf ook wel veel werk. Ik vind dat als je iets doet, je het goed moet doen. Je moet wel trots zijn als het af is. Dat heb ik hier wel echt mee.”

Filmpjes op papier

„Ik heb geprobeerd de recepten zo op te schrijven zoals ik praat”, vertelt Tratlehner. „Dus ook als je niet van koken houdt maar mijn filmpjes wel leuk vindt, is het wat voor jou.” Die filmpjes, hoe begon dat eigenlijk? „Ik zag Nikki Tutorials die telkens hetzelfde doet op Instagram, maar wat ik wel heel tof vind.”

Dus besloot hij het medium te bestormen met kookvideo’s. „Het moest simpel zijn, het gevoel van thuiskomen en echt zijn. Of lijken. Soms doe ik dingen wel over. Maar of het nou echt is of echt lijkt, dat maakt voor Instagram niet uit. Het is nooit 100 procent echt. Als ik met mijn vrouw in de keuken sta zeg ik niet zoals op Instagram: ‘Vandaag bij Lekker Fred! Dit zijn de ingrediënten! Weet jij al wat we gaan koken?’ Nou ja, soms doe ik dat ook wel.”

Gerechten met verhalen

De recepten in het boek worden vergezeld door de verhalen achter de gerechten. Onder andere het verhaal van zijn vader die ooit zonder te betalen wegliep uit een restaurant omdat de Hollandaisesaus uit een pakje kwam. Reden voor een goede Hollandaisesaus uit de koker van de thuischef.

De brutaliteit zit wel in de familie. „Mijn moeder stal vroeger altijd koffiekopjes bij het tankstation. Van die kopjes waar het merk van de koffie op staat. Als we nu ergens zijn zeg ik altijd: hé mam, neem mee! Ze merken het toch niet.” En ook de nieuwe generatie is een beetje brutaal: „Als ik ga koken, zet ik mijn zoon altijd op het aanrecht. Net als ik vroeger, wil hij dan alles proeven. Dan is er ineens een hapje uit de courgette, superschattig.”

Idealistische eettafel

Wie de ingrediëntenlijst bestudeert, ziet dat je de gerechten vooral moet maken met biologische ingrediënten. „Ik hoor steeds meer dat ik idealistisch ben. Het zijn de tijden er helaas voor. In een volgend boek hoop ik dat het wel ecologischer wordt, dat het misschien meer een leidraad is. Meer in balans. Maar het moet er niet teveel bovenop liggen.”

Wat we dan kunnen verwachten? „Vegan koken, daar wil ik naartoe. Ik heb in één keer negen boeken gekocht, nu moet ik nog beginnen. Er zijn hele spannende dingen in te maken. En ik vind het leuk dat het iets nieuws is, dat het niet vaststaat. Je moet echt op zoek gaan om de heftigheid van smaak te krijgen.”

Beter geen vlees

Minder vlees eten, dat moeten we sowieso doen volgens de kok. „Ben ik van mening. Je moet, je moet. Nee, dat is wel beter voor de opwarming van de aarde. Beter eet je helemaal geen vlees.” Als je het dan toch wil, dan het liefst biologisch. „Ik heb zoiets: als je gaat koken, zorg dan dat het ook echt goed is. Eet het niet te vaak en geniet ervan.” Overigens is het boek niet alleen voor de idealisten. „Ik heb de recepten opgeschreven zoals ik praat. Dus als je mijn filmpjes leuk vindt, vind je dit ook leuk. Iedereen moet de gerechten kunnen maken.”