KitKat Japan vervangt plastic door papieren origami-verpakking

Uit eten gaan is hip. Waar je vroeger bij de plaatselijke friettent met zijn allen een saté met patat naar binnen knalde, is het tegenwoordig belangrijk dat het eten vers is, de plek hipper dan hip, soms (maar lang niet altijd) vegetarisch de klok slaat, er wel ten alle tijden vega(n) aanwezig is en niet onbelangrijk: dat de service ook nog prima in orde is. Maar hoewel je nu helemaal niet meer raar opkijkt als iemand drie keer per week uit eten gaat, hangt er nog wel een bepaald stigma aan culinair uit eten gaan. Dat is toch enkel voor de rich and famous en de mensen met weinig honger?

Restaurant C

Dat is precies wat ondergetekende dacht. Maar wat blijkt: ‘culineren kun je leren’, zo zei mijn vriend. Ik wilde wel eens meemaken of mijn vooroordelen juist waren en de perfecte plek om dit uit te testen bleek Restaurant C in Amsterdam. Culinair betekent eigenlijk kookkunst en als we het hebben over Restaurant C heb je het eigenlijk al over kookkunst an sich. Restaurant C Amsterdam serveert lunch en diner op basis van tussengerechten verdeeld in temperatuurzones. Klinkt allemaal enorm ingewikkeld, maar in de praktijk betekent het vooral hele lekkere gerechten die van ijskoud tot warm en weer koud geserveerd worden. Van 0 tot 200 graden en weer terug naar de -20.