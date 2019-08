Blogger start onbedoeld grootste eetclub in het land

We zijn steeds meer te spreken over onze eigen kookkunsten en dat uit zich ook in een nieuwe trend: de eetclub. Na haar verhuizing naar Haarlem, ging ook foodblogger Leonie ter Veld op zoek naar een eetclub. Ze begon daarmee per ongeluk de grootste eetclub van Nederland.

Toen ze nog in Amsterdam woonde, had Leonie een eetclub met buurtgenoten. „De BoLo Eetclub, we woonden allemaal in de buurt Bos en Lommer”, vertelt de foodblogger. De club bestond uit allerlei mensen die ‘iets’ met eten hebben, van een culinair journaliste tot een (food)ondernemer. „We zijn bijna allemaal naar een andere stad verhuisd dus ik wilde op zoek naar een nieuwe eetclub.”

Viral oproepje

Ze plaatste op goed geluk een oproepje op Instagram. „Hoi dit ben ik en dit is mijn keuken. En ik ben op zoek naar vrienden die met mij in de keuken willen staan”, begon haar post. “Oftewel.... IK ZOEK EEN EETCLUB! In haarlem! Ik merk dat ik wat sociaal leven mis hier (joe geef t wat tijd, je woont er net 5 maanden) en heb wel zin om wat nieuwe vrienden te maken. Dat lukte in Amsterdam ook perfect met een eetclub, dus waarom niet ook in Haarlem?”

Meetup in het park

Onder de foto staan inmiddels niet alleen 1300 likes, maar ook meer dan duizend reacties. De keuken van Leonie lijkt een beetje krap te worden, meer dan 80 mensen hebben zich gemeld. „Ik heb op Facebook een besloten groep aangemaakt, we hebben nu 59 leden. Als je daarvoor moet gaan koken!” De verwachting was dat ze misschien drie reacties zou krijgen. „Ik kon er niet van slapen, wat moest ik met zoveel reacties?” Er komt binnenkort een meetup in het park. „Dan kunnen mensen elkaar leren kennen en zien of het klinkt. Volgens mij ontstaan er vanzelf groepjes.”

Voor haar eigen eetclub gaat Leonie voor de willekeurige benadering. „Ik gooi een datum in de groep en ga het met de eerste vijf proberen. Dat kunnen anderen ook doen, en het is ook al gebeurd. Zaterdagochtend gaat er al een groepje met elkaar koffie drinken. Zo leuk dat het al begint te leven!”

Eetclubs door heel het land

Ook in andere steden ontstaan er dankzij Leonie’s post eetclubs. „Dat vind ik vetst, dat dit zo is ontstaan. Ineens waren er 300 reacties van mensen die dit in andere steden ook wilden. Mensen zijn zelf actief op zoek gegaan, ik kreeg een DM dat mensen in Rotterdam vrijdag al met een clubje van zes gaan afspreken.” Meestal ziet Leonie vooral interactie tussen haarzelf en haar volgers en vice versa. Nu is er ook onderling veel interactie. „Ik had nooit gedacht dat social media zo kon werken. Met dit is er zoveel interactie tussen mijn volgers onderling ontstaan.”

Vrienden zoeken

Maar wat is nou eigenlijk de magie van een eetclub, behalve een sociaal leven? „Goeie vraag. Eerder heb ik het ook vrij random opgezet, dat was heel gezellig. Het handige is dat je meteen iets hebt wat je allemaal leuk vindt: eten. Dat breekt het ijs. En omdat je gaat eten, heb je iets omhanden en is het geen ongemakkelijke date. Vaak komt er een wijntje of biertje bij kijken en dat helpt denk ik ook wel. Een eetclub is vooral heel gezellig. En ‘ik zoek een eetclub’ klinkt wat beter dan ‘ik zoek vrienden’.