Fijne hamburgerdag! Hier eet je de beste burgers

Hoera, het is vandaag Hamburgerdag! De reden om de allerbeste burgers in het land te eten. Je hebt dit heerlijke gerecht tegenwoordig in alle soorten en maten en daarom deden we een rondvraag waar je nou de beste burgers kunt scoren.

Hamburgers?

Maar eerst, waar komt die hamburger nou eigenlijk vandaag? Deze gegrilde schijf vlees is inmiddels in talloze soorten te verkrijgen, maar hij vindt zijn oorsprong in de Verenigde Staten. Er heerst wel een groot misverstand rondom de burger: er wordt nogal eens aangenomen dat 'ie in de Tweede Wereldoorlog in Hamburg is ontstaan bij Amerikaanse soldaten.

Het gerecht dateert echter al van veel eerder: eind 19e eeuw was er al sprake van het gegrilde stuk vlees op een broodje. De oorsprong ligt wel in Duitsland. Rond de tijd dat de hamburger ontstond, kwamen er een hoop Europese emigranten naar Amerika. Ze reisden geregeld over Hamburg, waar ze kennis maakten met de Duitse frikadel. Deze leek op een biefstuk maar dan gemaakt van gehakt, brood en ui. Deze frikadel kun je bij onze oosterburen overigens nog steeds veelvuldig krijgen. Het gerecht was goedkoop en snel te maken en raakte populair onder de nieuwe Amerikanen in havensteden.

Hier eet je de beste burgers

Deels Duits, deels Amerikaans en inmiddels een internationaal gevierd gerecht. Niet voor niets dat we dan ook een feestdag voor de burger hebben. Maar waar eten de foodies eigenlijk hun burgers? We zochten het voor je uit.

Leonie ter Veld van Gewoonwateenstudentjesavondseet heeft de focus vaak op tosti's maar is ook zeker niet vies van een goede burger. In Amsterdam raadt ze haar oude bijna-buren van Frits aan. „Die burgers waren fantastisch. Groots, sappig en geserveerd in een papiertje. Geen bestek en keihard knoeien. Zoals het hoort bij een goede burger." Verder krijgt Five Guys een eervolle vermelding van de blogger. „Die in New York waren echt ge-wel-dig, in Nederland moet ik nog een bezoekje brengen aan Five Guys."

Op naar Noord

Natuurlijk kan de mening van de enige echte Snackspert Eke Bosman ook niet missen. Hij heeft er een levensmissie van gemaakt om de beste snacks in de wereld te vinden en op zijn Instagram-account worden burgers ook met enige regelmaat gerecenseerd. Hij gaat graag naar The Beef Chief in Amsterdam-Noord. „Dat is een nog niet echt bekend pareltje bij Oedipus Brewing! Het broodje is zo zacht als een omhelsing van je geliefde, het vlees is zo mals als de stembanden van Duncan Laurence en de smaken zijn zo divers als een wereldrestaurant. Een en al liefde."

The Avocado Show-eigenaar en ondernemer Ron Simpson stemt trouwens volmondig in met Bosman. „The Beef Chief serveert precies de culinaire smaken die je echt wilt eten in een messy en comfort food stijl voor de juiste prijs. Ze runnen het vanuit de global burger cultuur met een toffe vibe, menu vol met klassiekers en nieuwe ideeën, met bovendien altijd goed product. Wat je ook bestelt."

Alles zelf gemaakt

Foodblogger Jana van Kokenmetjana.nl weet de beste burgers van Nijmegen te vinden. „Wally heeft maar een paar burgers op het menu, maar evenveel vlees als vega, en doet daarmee recht aan elke burger. Daarnaast hebben ze in samenwerking met vegarestaurant de Nieuwe Winkel nu een klein jaartje een groente pop-up zaak, waar vega snackbar tot een nieuw level wordt getild en je ook hun burgers kunt eten. Ze maken alles zelf, van broodjes tot kimchi, dus echt een grote aanrader."

Ben je in Groningen en heb je behoefte aan een goede burger? Dan heeft foodondernemer Wilbert van de Kamp de beste tip voor je. „Blocks & Barrels, die doen alles met lokaal vlees. En ze hebben maar één burger, dus dat moet dan wel de beste en lekkerste zijn." Van de Kamp tipt Groningen daarnaast als echte vegan-stad. Zo eet je bij Pappa Joe's de Beyond Burger en moet je naar de Herbivoor voor de geweldige vegan burger.

Voor de vega's

Nog meer niet-vleesburgers proeven? Er zijn gelukkig ook voldoende vegetarische én veganistische alternatieven. Foodblogger, fitgirl én Plantastic Health Hub-eigenaresse Cilla leeft vegan en heeft de beste vegan burgertip voor je. „Flowerburger in Rotterdam! Super lekkere plant based burgers op gekleurde broodjes met uberverse ingrediënten. De ‘Flowerburger’ op een zwart broodje mét vegan cheddar is mijn favoriet." Foodondernemer en meesterbrein achter de Nationale Week Zonder Vlees Isabel Boerdam maakt haar burgers het liefst zelf. Maar als ze dan toch een keer bestelt: „Ik ben ook dol op The Dutch Weed Burger. Verkrijgbaar op vele festivals en natuurlijk bij The Dutch Weed Burger Joint. Alleen al dat groene broodje, te gek! Daarnaast is het gewoon een top lekkere burger, met een goede saus, licht ziltige smaak en een goed verhaal. Love it!"

Hier op de redactie gaan we overigens ook regelmatig voor vega. Redacteur Daisy Heijer komt graag bij de Vegan Junk Food Bar in Amsterdam. „Ik vind deze burgers serieus zo lekker, en ik ben niet eens vegan." Collega Naomi Defour gaat het liefst naar de McDonalds voor haar veggie fix. „Ik ben helemaal hooked aan de vegetarische burger van de Mac. Vroeger had je alleen een saaie groenteburger en die kon je niet eens overal krijgen. Nu koop je bij elke MacDonald een 'veggie homestyle crispy chicken'. Helaas niet meer voor dezelfde prijs als de oldskool groenteburger, dat is dan wel jammer." Laat je niet afschrikken door de naam: „Die vind ik ook vervelend, maar de burger is echt om je vingers bij af te likken."

De rest van de redactie?

Een groot deel van de redactie resideert in Utrecht en daar worden burgers gretig besteld. Meneer Smakers doet het erg goed. „Superlekkere burgers met heel sappig vlees en heel veel soorten burgers", oordeelt Imre Himmelbauer. De favoriete burger van Lisa Vermij is de geitenkaas-manchego vega burger van de Burgermeester, een restaurant dat je op meerdere plekken in en om Amsterdam vindt. In Amersfoort doet Charlie's Burgers het goed. „Deze burgertent in het midden van de stad heeft de meest bizarre burgers. Of je nou vlees, vis of vega wil, alle - overigens enorme - burgers kloppen tot in de puntjes. Netjes eten is hier dan ook een no-go. De zaak is in Amerikaanse diner-stijl, inclusief de milkshakes. Oh, en vergeet de fantastische frietjes niet", aldus uw redacteur van dienst.