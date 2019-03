Koken met Monique, de kids én HelloFresh

Je kent het wel. Overdag werk je, ‘s middags haal je de kids op en dan kom je erachter dat de wekelijkse boodschappen maar tot woensdag reikten. Je moet dus naar de supermarkt om het avondeten te regelen. Maar wat haal je? Om deze situatie te voorkomen, besloten Monique en haar gezin twee weken lang de Familiebox uit te proberen.

Discussies? Echt niet!

„Dan sta je in de supermarkt en dan heb je eigenlijk geen idee wat je moet eten die avond. Volgens mij heeft iedereen dat weleens”, vertelt Monique. „Als gezin scheelt het ons een hoop tijd én gezeur. We hoeven niet meer na te denken of te discussiëren over het avondeten met de kinderen. Ook mijn boodschappentassen zijn een stuk lichter tegenwoordig.”

Gemakkelijk bestellen

„We waren die dagelijkse ‘wat-eten-we-vandaag’-sleur zo zat, dat we besloten twee boxen uit te proberen. Het bestellen was een eitje! Het ging gemakkelijk en er was zelfs een kortingscode voor 50 procent korting. Ik was vooral erg benieuwd naar het aanbod. Ik ben namelijk vegetarisch, maar mijn man en kinderen eten graag een stukje vlees of vis. Helaas kun je niet aangeven dat je bijvoorbeeld voor één persoon tofu wilt en voor de rest vlees. Daarentegen is er wel veel keuze uit vegetarische gerechten. Dat wordt dus afwisselen doordeweeks.”

Kokkerellen met het hele gezin

„Waar het eerder nog alleen rellen was, is het nu kokkerellen met de kids”, grapt Monique. „Omdat alle gerechten stapsgewijs worden uitgelegd, kunnen we de taken onderling goed verdelen. En leuk dat ze het vinden! Zo helpen ze met roeren, kneden en de oudste kan prima zelf een wortel snijden. Tijdens het koken doen we vaak een spel waarin ze de verschillende groenten en kruiden moeten raden. Zo wordt het ook nog een leerzaam tafereel. Doordat ze zelf hebben geholpen in de keuken, eten ze ook meer. Win-win dus.”

Snel op tafel

„Tot nu toe hebben we alleen nog maar gerechten gehad die binnen 40 minuten klaar waren. Gelukkig maar, want doordeweeks heb ik geen zin om uren in de keuken te staan. Op de website zag ik zelfs recepten die je binnen 20 minuten kunt bereiden. Misschien dat ik die de volgende keer eens bestel.”

