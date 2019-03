Culineren kun je 'C-ker' leren

Uit eten gaan is hip. Waar je vroeger bij de plaatselijke friettent met zijn allen een saté met patat naar binnen knalde, is het tegenwoordig belangrijk dat het eten vers is, de plek hipper dan hip, soms (maar lang niet altijd) vegetarisch de klok slaat, er wel ten alle tijden vega(n) aanwezig is en niet onbelangrijk: dat de service ook nog prima in orde is. Maar hoewel je nu helemaal niet meer raar opkijkt als iemand drie keer per week uit eten gaat, hangt er nog wel een bepaald stigma aan culinair uit eten gaan. Dat is toch enkel voor de rich and famous en de mensen met weinig honger?

Restaurant C

Dat is precies wat ondergetekende dacht. Maar wat blijkt: ‘culineren kun je leren’, zo zei mijn vriend. Ik wilde wel eens meemaken of mijn vooroordelen juist waren en de perfecte plek om dit uit te testen bleek Restaurant C in Amsterdam. Culinair betekent eigenlijk kookkunst en als we het hebben over Restaurant C heb je het eigenlijk al over kookkunst an sich. Restaurant C Amsterdam serveert lunch en diner op basis van tussengerechten verdeeld in temperatuurzones. Klinkt allemaal enorm ingewikkeld, maar in de praktijk betekent het vooral hele lekkere gerechten die van ijskoud tot warm en weer koud geserveerd worden. Van 0 tot 200 graden en weer terug naar de -20.

We besluiten dat een diner misschien nog iets te hoog gegrepen is en schuiven aan bij Celcius Sunday: een lunch. Maar, drankliefhebbers dat we zijn, besluiten we bij om de lunch inclusief cocktailpairing te doen: in plaats van bijpassende wijnen, krijgen we dus bijpassende cocktails. Yum!

Cocktails en yummie voedsel

Met de cocktailpairing slaat Restaurant C meteen twee vliegen in één klap. De horecagelegenheid heeft naast een megalekker restaurant namelijk ook een hele goede cocktailbar in huis en dat is te merken. Naast verrassende combinaties als buikspek met gepofte rijst, coquilles met een moes van bloemkool, duif met ganzenlever en chocolade, bramen, yoghurht en rode wijnanijs krijgen we goddelijke cocktails als de pisco sour, kupu kupu malam (mijn favoriet!) en de fantastic 4 geserveerd. Iedere cocktail past perfect bij het gerecht dat we krijgen en – heel belangrijk – de service is fantastisch!

Als we zijn uitgegeten en gedronken zijn twee dingen duidelijk: culineren kun je inderdaad leren, mits je bereid bent om eten echt te proeven en niet bang bent om nieuwe dingen te leren. En ook van culinair dineren raak je vol! Maar dat zou ook iets te maken kunnen hebben met het aantal cocktails dat we gedronken hebben natuurlijk…

Restaurant C is daarbij een plek die het heel simpel en toegankelijk maakt om eens iets anders te proberen op het gebied van eten dan alles wat je kent. Op zondag is een 5-gangen lunch namelijk maar 49 euro (exclusief de cocktails). En zo is het laatste vooroordeel over culinair uit eten gaan ook ontkracht: het hoeft dus helemaal niet zó duur te zijn. Een dagje minder per maand uit eten en bewaar het voor culinair (bij C!). Dat gaan we vaker doen.