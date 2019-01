McDonald's komt met vegetarische Happy Meal

Waarschijnlijk herken jij de momenten ook. Je hebt verschrikkelijk veel zin in een saucijzenbroodje, een berg chocola of een frietje. Het is vaak lastig om er dan achter te komen of je lichaam echt eten nodig heeft, of dat je gewoon lekkere trek hebt waar je niet al te vaak aan toe moet geven. Gelukkig zijn er manieren om erachter te komen of je echt honger hebt, of eet omdat je er gewoon zin in hebt.

Waarom eet ik?

Wanneer je de neiging hebt om te gaan eten, is het van belang dat je jezelf eerst een vraag stelt. Waarom wil ik eigenlijk eten? Is het bijna lunchtijd en was je ontbijt vandaag net niet genoeg? Of heb je veel ontbeten, tussendoortjes gesnaaid en heb je gewoon nog steeds zin in iets lekkers? Wanneer je jezelf die vraag elke keer stelt, leer je langzaam wanneer je lichaam eten nodig heeft en wanneer je je laat verleiden door de snoepjes in de kantoorkeuken of de advertenties en geuren op het (tank)station.