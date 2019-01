Champagne en franse friet is het helemaal deze maand

Het nieuws is al iets ouder, maar in januari zijn wij op zoek gegaan naar manieren om onze champagnevoorraad er zo fijn mogelijk doorheen kunnen jassen. Niks #dryjanuary, maar opmaken die voorraad. En dat dure drankje is volgens de kenners het allerlekkerste om te combineren met voedsel waarvan je het waarschijnlijk nooit had verwacht: Franse frietjes.

Dat wordt tenminste verklaard door niet zomaar iemand, maar door Marie-Christine Osselin, dé vrouw achter Moët & Chandon; één van de bekendste champagnemerken ter wereld. Osselin is wijnkwaliteit- en communicatiemanager van het champagnemerk en in The Drinks Business verklaart zij dat Franse frietjes één van de best voedingsmiddelen is die je kunt combineren met een glas champagne.

Eenvoudige gerechten

Volgens Osselin is het zoute frietje met die crunchy korst perfect bij de bubbels en zuren van de champagne, alhoewel ze waarschuwt om het niet te gek te maken. De frietjes moeten simpel zijn en bijvoorbeeld niet overgoten met een laag kaas, ,,want champagne is wijn die om eenvoudige gerechten gaat met niet meer dan drie ingrediënten."

Het is niet gek dat Osselin dit zegt: één van de meest beroemde voorgerechten van het restaurant Sylvain in New Orleans is 'Champagne and French Fries' en ook op Instagram is het een gebruikte hashtag, alhoewel er slechts 221 berichten de tag #frenchfriesandchampagne hebben. Overigens is het voorgerechtje bij Sylvain niet voor de armen geschikt: een kleine portie kost al 50 dollar, een grote portie 90.