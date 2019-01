Bruid ontroostbaar door bruidstaart van piepschuim

De bruiloft van de Filipijnse Shine Tamayo en haar partner Jhon Chen moest een sprookjeshuwelijk worden, maar liep uit op een compleet fiasco door het cateringbedrijf dat ze hadden ingehuurd. De cateraar is inmiddels gearresteerd.

Shine en Jhon betaalden een wedding planner en tevens cateraar zo'n 2500 euro voor al het eten en de decoratie voor hun trouwerij in Pasig op de Filipijnen op 3 december.

Geen eten

De ceremonie in de kerk ging goed en het leek erop dat Shine en Jhon de rest van de dag een prachtig sprookjesavontuur tegemoet gingen. Echter bleek dat toen het trouwpaar arriveerde bij het hotel waar hun huwelijksreceptie zou plaats vinden, dat het bedrijf dat ze hadden ingehuurd geen eten voor hun gasten had geregeld.

Shine en Jhon waren vastberaden om hun dag niet door dit 'misverstand' te laten verpesten en bestelden een enorme hoeveelheid noodles bij een restaurant dat dichtbij de feestlocatie was, zodat ze hun gasten alsnog te eten zouden kunnen geven. Het voedsel werd in enorme bakken naar de trouwerij gebracht en het bruidspaar dacht dat alle problemen voor de dag waren opgelost. De taart was immers al aanwezig.

Snijmoment

Toen het na het eten tijd was voor het toetje, bleek de grootste ramp nog te moeten plaatsvinden. Het 'taartsnijmomentje' brak aan, Shine en Jhon stonden romantisch met zijn tweeën klaar, lachend voor een foto. Maar toen het mes in de taart ging ontdekten de twee dat de taart niet bestond uit een goddelijke red velvet-vulling met marsepein fondant of slagroom, maar volledig uit piepschuim.

Shine brak in tranen uit voor het oog van al haar vrienden en familie. De bruiloft was verpest. De cateraar is inmiddels gearresteerd op verdenking van fraude. De politie inspecteerde de trouwtaart, die inderdaad van piepschuim gemaakt bleek. ,,Het onderzoek naar deze trouwfraude is nog steeds bezig. De bruid was enorm overstuur door de taart en het voedsel", aldus een woordvoerder van de politie van Pasig.

,,We hebben bevestigd gekregen dat er een groot geldbedrag betaald is voor de service die niet adequaat geleverd is. De eigenaar van het bedrijf is ondervraagt en we willen de zaak voor de rechter brengen."

Gevangenis

Ook Shine doet haar verhaal. Ze vindt dat de cateraar de gevangenis in moet voor het verpesten van haar trouwerij. ,,De vrouw die we hebben betaald om het eten te regelen heeft mijn trouwerij geruïneerd. Ze is een leugenaar. Ze vroeg me de hele tijd om geld en ik gaf het haar telkens als ze het nodig had, omdat ik wilde dat mijn trouwerij perfect zou worden. Ik accepteer geen excuses van haar, dat is niet goed genoeg. Ze moet naar de gevangenis omdat ze mijn bruiloft geruïneerd heeft."

Shine vervolgt: ,,Ik ben nog nooit in mijn leven zo vernederd. Dit had een van mijn mooiste herinneringen moeten zijn voor de rest van mijn leven. In plaats daarvan is het een van de verschrikkelijkste."