5x wat je moet weten over de oliebol

Nog heel even en we kunnen aftellen naar een gloednieuw jaar. En dat doet het grootste gedeelte van de Nederlanders natuurlijk onder het genot van een oliebol! Nou denken heel veel mensen dat de oliebol het allerslechtste is wat je kunt eten - omdat het in een bak olie gebakken wordt natuurlijk -, maar is dat wel zo? En hebben ze ergens anders op de wereld eigenlijk ook oliebollen? Metro zocht het uit!

1. Een oliebol bevat helemaal niet zóveel calorieën

Oké, het is natuurlijk niet per se goed voor je, maar er zijn een heleboel dingen slechter voor je dan oliebollen. Een oliebol met krenten (van 75 gram) bevat 135 kcal, een krentenbol bevat 167 kcal. Wanneer je de oliebol lekker bestrooid met poedersuiker zit je al snel aan de 165 kilocalorieën. Maar eh, we verklappen ook even aan je hoeveel calorieën er in een appelflap zitten: 400 calorietjes in een exemplaar van 100 gram. Ai, doe ons dan maar 3 oliebollen!

2. We eten er véél

In ons kleine landje eten we met de jaarwisseling naar schatting acht oliebollen per persoon. Pfoe!

Foto ter illustratie. / ANP

3. Smoutenbollen

Nederland is niet het enige land waar ze oliebollen hebben: ook in België hebben ze de lekkernij in sommige streken, maar daar worden ze smoutenbollen genoemd. Hoe dat zo? Nou, de oliebol werd daar vroeger in dierlijk vet (van een varkensbuik) gebakken.

4. De oliebol is oud, heel oud!

Het oudste Nederlands geschreven oliebollenrecept stamt uit - niet schrikken - 1667! Dit recept staat geschreven in De Verstandige Kock, of zorgvuldige Huyshoudster.

5. De oliebol in Europa

De oliebol kennen we niet alleen in Nederland, ook in Duitsland (Berliner bollen), in Oostenrijk (Krapfen), Hongarije (husus cenkoeskak), Italianen (fritelle di tondone) en de Spanje (rosquilla) hebben ze een variant van de lekkernij, mét en zonder poedersuiker.